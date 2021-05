Novartis lanza la campaña #MuchoPorVer contra la degeneración macular, que afecta a 800.000 personas

La degeneración macular es una enfermedad visual y degenerativa que afecta a más de 800.000 personas en España. De hecho, podría considerarse la mayor causa de ceguera en personas mayores de 50 años, aunque se prevé que con el envejecimiento de la población pueda aumentar su incidencia en los próximos años.

Sin embargo, es posible tratarla de forma eficaz y conseguir la solución. La clave es detectarla a tiempo y actuar lo más pronto posible. Por ese motivo, la farmacéutica Novartis ha lanzado la campaña #MuchoPorVer, en la que se ofrece toda la información sobre la degeneración macular. La información también está disponible en la página web muchoporver.com.

El doctor Maximino Abraldes López-Veiga, oftalmólogo especialista en retina en el Complejo Hospitalario de Santiago de Compostela, ha desgranado en 'La Linterna' alguna de las claves de esta enfermedad degenerativa, que sí puede controlarse. "Afecta a la visión central pero el tratamiento precoz es fundamental. Hay que estar atento y tratarla a tiempo con fármacos que deben administrarse de forma periódica", ha advertido. Con la situación actual de covid-19, sin embargo, la situación se ha complicado y las consultas se han reducido. No obstante, han desarrollado un modelo para poder hacer un seguimiento de estos pacientes. "Planteamos la creación de una unidad especializada independiente, tanto del área de consultas externas como del área quirúrgica". Con este modelo, tal y como ha explicado el doctor, el paciente acude a su consulta y en el mismo día se le hacen todas las pruebas, así como el tratamiento, con lo cual se evita que sea añadido a las listas de espera. "Optimizamos los recursos sanitarios".

En última instancia, el director de 'La Linterna', Ángel Expósito, ha querido saber si una persona en edad avanzada que ha desarrollado la enfermedad, puede mejorar. "Si lo cogemos a tiempo en gente mayor sí, si está evolucionada no. Si aún no está avanzada, tenemos posibilidad de que se revierta, no al cien por cien pero sí de que deje de ser dependiente", ha señalado el oftalmólogo. "Cuanto antes la cojamos, mejor. En etapas avanzadas es posible ayudar al paciente".

Escucha 'La Linterna'

Ángel Expósito enciende cada día La Linterna de 19 a 23.30 horas. A lo largo de esas cuatro horas y media de radio Expósito te cuenta lo que está pasando, te explica por qué está ocurriendo y te da las principales claves para entenderlo. La Linterna es la suma de la información, el análisis y la opinión.

Una temporada más estaremos pendientes de explicarle al oyente lo que ocurre y por qué ocurre. Por eso motivo este año vamos a prestar especial atención a la economía. Cada día a las 21.30 acercaremos la economía a nuestros oyentes. Pilar García de la Granja, Ana Samboal y Yolanda Gómez ayudarán a Expósito a explicar lo que está ocurriendo en una situación tan delicada como la que estamos viviendo. Además seguiremos explicándote cómo afecta a tu bolsillo las grandes y pequeñas decisiones del mundo económico. Para ello contamos con nuestros profesores Fernando Fernández del IE Business School y María Jesús Pérez, Jefa de Economía de ABC.

La opinión y en análisis seguirán teniendo un gran peso en La Linterna. Todas las semanas Sonsoles Ónega, Carmen Guaita, Mayte Alcaraz, María Jesús Cañizares y Mari Pau Domínguez ponen su firma En Femenino Singular. Antonio Arraez, Alejandro Requeijo y Pilar García de la Granja son los encargados de poner el Foco en los entresijos la información política y económica. Al Tiempo de Análisis se incorpora David Alandete que se une a las firmas de Jorge Bustos, Ignacio Camacho, Carmelo Encinas, Mayte Alcaraz, Antonio Arraez, Mari Pau Domínguez, José María Olmo, Fernando Jáuregui, y Nicolás Redondo entre otros. Julio César Herrero sigue siendo el encargado de hacernos pensar cada noche planteando su Tema Libre.