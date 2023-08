El motivo por que no se usa 'ñ' en páginas web y el origen real de la palabra 'WiFi': "No es lo que se piensa"

El divulgador científico y consultor de cabecera de La Linterna, Mario Yáñez, se adentraba este martes en el origen de diferentes palabras y símbolos que conforman el uso habitual tanto de correos electrónicos como internet en general. Empezando por '@', siguiendo por la relación entre los Monty Pyhton y el origen de 'spam' hasta por qué nació la palabra 'wifi', y es que esta última es muy diferente de lo que la mayoría de gente se piensa.

Y es que cada vez tenemos más tecnología a nuestro alrededor y algunas veces no resulta fácil de utilizar. Nos vemos bombardeados por nuevas expresiones, palabras y conceptos que explican esos avances tecnológicos y que no siempre son sencillos de entender. Pero, ¿sabemos de dónde proceden esas expresiones?, ¿Quién las inventó y para qué?

Mario Yañez, divulgdor tecnológico y colaborador de La Linterna









El origen de la palabra 'spam'

Más conocido como el correo electrónico basura, SPAM que lo llaman: ¿De dónde viene la palabra 'spam'? No está claro el significado literal, pero explica Yáñez en COPE que “ss el nombre que se le dio a un producto de carne enlatada creado por Hormel Foods y lanzado al mercado en 1937 en Estados Unidos, que fue clave para alimentar a los soldados británicos, soviéticos y estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial, convirtiéndose en un alimento extremadamente famoso”.

Además, añade, en los años 60 se hizo aún más popular, gracias a que introdujo una innovadora anilla de apertura automática, lo que llamamos ahora “abrefácil”. “Unos dicen que era el acrónimo de “Spicy Ham – Jamón especiado o "shoulder of pork and ham" (paleta de cerdo y jamón)”, apunta el experto. Pero, ¿cómo ha llegado a ser sinónimo de envíos de correos masivos y sin valor?









Y es que la culpa de ello la tienen los Monty Python. Los humoristas hicieron un sketch en el que una camarera de una taberna recita los platos del día y todos contienen 'spam': “huevo y spam, panceta y spam, langosta thermidor a la crevette con spam, etc”. Y aunque los clientes se negaban, era imposible comer algo que no llevara la famosa carne de cerdo. “La cansina e incesante repetición del término SPAM durante todo el sketch hizo que, a partir de ese momento, se asociase con algo molesto e irrelevante que está en todas partes, aunque nadie lo quiere”, comenta Yáñez.

¿Por qué las direcciones de correo tienen el símbolo de la arroba?

Otro de los misterios que ha querido aclarar el divulgador ha sido el origen del uso de la tecla '@'. Una dirección de correo contiene dos cosas: el destinatario al que va dirigido (lo que va antes de la arroba) y el destino del correo (lo que está a la derecha). Cuando Ray Tomlinson inventó el correo electrónico en 1971, buscó un símbolo que sirviera para separar el nombre de la persona a la que iba dirigido el mensaje del lugar donde se encontraba y “eligió la dichosa @ porque, hasta ese momento, ese símbolo no se usaba en lenguajes informáticos y no se podía confundir como separador”, explica el experto y colaborador de La Linterna.

Eso la '@' pero, ¿y la letra 'esc' del teclado? Se trata de la tecla mágica que muchas veces nos salva cuando el ordenador se queda colgado sin responder y a la que le sacudimos de forma compulsiva cuando eso pasa. “Esta tecla se incluyó en os teclados de IBM en los años 60 por un programador llamado Bob Bemer”, recuerda Yáñez. “En aquella época los ordenadores de distintos fabricantes se comunicaban con varios tipos de códigos, y Bemer inventó la tecla ESC como un método para que los programadores pudieran cambiar de uno a otro tipo de código de forma rápida y sencilla”.

Más adelante, se convirtió en esa salida de escape para recuperar el control del ordenador cuando no responde. “Cada vez se utiliza menos, pero nos saca de verdaderos apuros para no perder un texto o una hoja de cálculo que no hemos podido salvar”, explica, a la vez que señala que “es de las pocas funciones que conoce todo el mundo”.









¿Qué significa WiFi?

Probablemente la necesidad más universal y básica de las personas hoy en día: ¿Hay WiFi gratis?, o ¿Me das la clave de la WiFi? Son clásicos de la tecnología en todo el mundo. Al igual que con el Acrónimo de spam, con WiFi pasa algo parecido. Aunque la mayoría piensan que es la abreviatura de las palabras “Wireless Fidelity” (Calidad Inalámbrica en Español) y que pretendía imitar el sello de calidad del audio HI-FI, la realidad es que muchos de los ingenieros que participaron en su diseño como Phil Belanger han afirmado en multitud de ocasiones que fue solo una palabra por diseñar un logotipo y una marca del nuevo estándar de comunicación.





Por qué no se usa la 'ñ' en páginas web

Uno de los temas que ha querido abordar el consultor de La Lintera ha sido que, si el español es el tercer idioma de Internet: ¿Por qué no puede usarse la 'ñ' en los nombres de las páginas web? Y es que hay dos respuestas: “La corta es porque la web la inventaron los ingleses y americanos y no tienen Ñ en su alfabeto”, explica.









La otra es que, cuando Tim Berners-Lee desarrolló los estándares de la World Wide Web (WWW), había diferentes alfabetos en informática y se les pasó incluir otros alfabetos incluidos el hindi, el chino o el árabe. “De hecho, la Ñ no estaba ni en los teclados ni en las pantallas en los años 80”, recuerda el colaborador. Eso sí, gracias al Tratado de Maastricht se pudo obligar a que la letra fuera obligatoria en España en todos los teclados. “Lo cierto es que desde 2007 se pueden crear páginas o dominios que contengan la Ñ, pero casi nadie lo hace porque no serían accesibles en países donde utilizan un alfabeto diferente para sus ordenadores y sus buscadores de internet”, comenta.