El momento de tensión que vivieron Ángel Expósito y La Linterna en un avión a Nueva York: "Llamaron al piloto"

Durante esta estación vacacional el uso de aviones es algo muy habitual, y los pilotos cobran especial protagonismo en estas fechas, como aquel piloto que llevaba a bordo varias despedidas de soltero y por ello decidió no decir el destino a los pasajeros para no desvelar la sorpresa. Un hombre que sabe mucho de pilotos y aviones es Jon Uriarte, que asegura haber trabajado con Leonardo Da Vinci cuando este diseñaba máquinas voladoras: “Fui parte de hacer los diseños y ya me pilló mayor. Yo lo llamaba Leo cariñosamente”.

Los pilotos a veces generan una gran complicidad con los pasajeros, y pueden llegar incluso a permitir licencias como dejar a algún pasajero visitar la cabina. Esto puede dar lugar a momentos incómodos, como invitar a un niño como el de la película 'Aterriza como puedas', que le decía al copiloto, el exjugador de baloncesto Kareem Abdul-Jabbar: “Yo creo que eres muy bueno, pero mi padre dice que no bajas a defender”, algo que saca de sus casillas al ex Laker, que contesta con “Estoy harto de oír eso desde que estaba en la universidad”.

Uriarte asegura que tanto Rubén Corral como él han estado en la cabina también, pero no han sido tan pesados, al menos Jon, según parece Rubén, si lo fue un poco más. Algo en lo que están de acuerdo los dos es que no hace falta tener un amigo piloto para conocer a muchos de ellos, porque el cine está lleno. Harrison Ford, por ejemplo, ha tenido que “pilotar” naves con algún problema que otro en varias ocasiones.

Las peores decisiones de un piloto

Hay pilotos que han contado a sus pasajeros las maravillas que sobrevolaban, otros que han felicitado por la consecución de algún título a un equipo deportivo, pero si hay algunos que se llevan la palma son Faemino y Cansado “El año pasado en París le dicen a Paco que aterrizara por la pista 7 y aterrizó por la pista 21 y marcha atrás. Señores, si no les gusta, cojan el paracaídas y puerta”.









Aunque para mensajes de pilotos, el que tuvo que escuchar el equipo de 'La Linterna' en primera persona durante un viaje a Nueva York: “Señores pasajeros, buenas noches, todavía no tenemos un capitán. Desafortunadamente, el capitán que teníamos hoy finalmente no lo podemos encontrar. Se está buscando algún reemplazamiento para cambiar de capitán y una vez tengamos sustituto nos pondremos en camino”

Rubén Corral habla de aquella experiencia afirmando que “nosotros embarcamos en el avión, nos sentamos y empiezan a pasar los minutos hasta pasar una hora, y entonces sonó este mensaje. Nos quedamos todos mirando y acto seguido hubo otro mensaje en el que dijo que estaban intentando localizar un piloto, que habían llamado a su casa, pero no lo cogía. Lo que hicimos fue bajarnos todos del avión. Nos pusieron un carrito con chucherías y chocolatinas hasta que por fin llegó un señor muy bajito vestido de piloto y a los 5 minutos nos pusimos en marcha”.

