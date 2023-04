Milagros, con 90 años, nunca ha cogido vacaciones en su trabajo en el barrio de Sant Antoni: "Ya se cansa una"

Milagros Carballo es una mujer de 90 años que, como ha contado esta semana a COPE y recoge La Linterna, sigue trabajando a su edad sin cogerse ni un sólo día de vacaciones al año. “Dicen que el que trabaja en algo que le gusta, es como si nunca trabajase. Vaya topicazo de frase, ¿verdad? Pero lo cierto es que, a veces, aparecen personas que la representan muy bien. Uno de los ejemplos más increíbles lo encontramos en el barrio de Sant Antoni, en Barcelona”, explicaba Ángel Expósito este miércoles al comienzo de la historia.

“Concretamente, en un kiosko. Uno de esos de los de toda la vida, de periódicos, revistas, cromos, chucherías. Allí, nos encontramos a Milagros: “Me bajo a la mañana, a las 11, abro hasta las 3, a las 3 cierro, me voy a comer, vuelvo a las 5, estoy hasta las 9 o las 10 que me canso. Es fácil porque vengo aquí y me distraigo y paso la mañana y la tarde, y así no me aburro en casa”, contaba la mujer a principios de semana a COPE Barcelona.





Sola con el negocio desde 1992



Ahí donde la oyes, Milagros tiene 90 años. Y sí, con esa edad sigue al frente de su kiosko. Algo que lleva haciendo desde el año 1962. Un trabajo que, al principio, compartió con su marido. Él fue quien abrió el negocio, pero falleció tres décadas después. Milagros, lejos de tirar la toalla, decidió seguir adelante. “Mi marido era el que tenía el quiosco, yo le conocí y aquí nos quedamos los 2. Se murió en el 92 y yo me quedé sola, y sola estoy”, explica la dueña del establecimiento.

En aquel momento, seguramente no imaginaba que aguantaría ahí tantísimo tiempo. Pero lo cierto es que, de momento, no se plantea cerrar. Aunque también es consciente de que la edad no perdona: “Yo tengo pensado, mientras pueda bajar, bien. Pero cuando no pueda tengo que cerrar, porque yo creo que no me queda mucho que estar, ya se cansa uno, son muchos años que debería estar descansando”.

Un descanso que pocos se merecerían más que Milagros. Porque ya no es solo que siga trabajando con 90 años. Es que dice que nunca se ha cogido unas vacaciones. Para alegría de los niños que buscan sus golosinas, ella no ha faltado nunca a su puesto.

Vídeo









Ni un día de vacaciones para Milagros



“Abro todos los días, 61 años abriendo cada día cada día, porque yo no hago vacaciones, estoy aquí todos los días”, relataba la mujer. “Pero, ¿cuál es el secreto de Milagros? ¿Cómo hace para seguir con esas ganas de abrir el kiosko a su edad?”, se preguntaba Ángel Expósito. Pues la clave es la gente. Cada día, sus vecinos pasan a su lado y le hablan, le hacen compañía. En general, le hacen pasar un día agradable. Algo que no sería posible de no estar ahí.

“Todo el día a la mañana, a la tarde, pasan, me saludan y, como conozco mucha gente, me saludan todos y nos entretenemos. Así nos pasamos los días y el tiempo, y nos lo pasamos bien, porque uno solo también se aburro. Para no estar durmiendo en la casa me bajo a la calle”, concluye Milagros. Y ahí la tienes, 90 años y sigue al frente de su kiosko en Barcelona. En este caso no es solo porque le guste, sino por su gente, esos vecinos y clientes que hacen que nunca se sienta sola.