Un médico de Madrid en COPE: "que los ciudadanos vayan al hospital cuando tengan síntomas graves"

Tras el cambio de escenario a "contención reforzada" en cuanto a la gestión por el coronavirus, por los micrófonos de 'La Linterna' ha pasado Ángel Asensio, Jefe de Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Puerta de Hierro de Madrid.

Una de las cosas que ha valorado es cómo están llevando la crisis del coronavirus los médicos en la Comunidad de Madrid: "es un trabajo muy intenso enfocado a digerir toda esta avalancha de pacientes que están viniendo. Esto va muy en serio y todos tenemos que poner las medidas adecuadas", aseguraba Asensio.

Nuestro Sistema Sanitario se encuentra reforzado y no debería colapsarse "aunque estamos esperando que esto siga creciendo". Además, ha hecho un llamamiento a los ciudadanos: "no podemos sobrecargar el sistema sanitario. Por un lado, debemos atender primero a los pacientes habituales que no pueden esperar. La mayor parte de las veces van a ser casos leves y estos no necesitan cuidado en un hospital en el 85% de los casos".

Es una responsabilidad muy importante que los ciudadanos vayan a los hospitales salvo que tengan síntomas importantes que piensen que tienen que ser atendidos sin demora alguna. Los síntomas más frecuentes son tos, fiebre alta, tos y un dolor de garganta. Si uno nota dificultad para respirar... necesitaría una atención más especializada. Y en esta circunstancia sí se debería acudir a urgencias.

Se recomienda tomar paracetamol, estar bien hidratados e intentar aislarnos y no toser encima de nuestros familiares si permanecemos en casa para evitar el contagio.

Asensio ha hecho un llamamiento a seguir las indicaciones que ha lanzado el Ministerio de Sanidad: intentar en la medida de lo posible no viajar, evitar lugares concurridos y si tiene síntomas compatibles con ello si no es grave recomienda permanecer en casa.