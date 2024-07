La advertencia de Marruecos a quienes publican esta foto de la madre de Mohamed VI: Por qué piden retirarla

Este sábado el Palacio Real marroquí informaba de la muerte de la madre de su actual monarca, Mohamed VI, y esposa del Rey Hasán II, ya fallecido, la princesa Lalla Latifa, a los 78 años. Marruecos ha sido uno de los puntos claves por lo que ha sucedido horas después de la muerte de Latifa y que ha traido varias consecuencias que ha tenido que asumir su propio gobierno. Además, otros sitios como el Mar Rojo, protagonista por todo lo que sucede en Oriente Medio y Venezuela, que celebrará sus próximas elecciones presidenciales el 28 de julio, han generado informaciones en las últimas horas.

Como todos los lunes Enrique Serbeto, periodista y colaborador deLa Linterna, ha abierto el atlas con Ángel Expósito para poner el foco en varios lugares del mundo y tratar de analizar todo lo sucedido.





¿Qué pasa con las fotografías de la princesa Lalla Latifa?

A raíz del fallecimiento de la madre de Mohamed VI, el Ministerio de Información de Marruecos y la Agencia Map han lanzado una seria advertencia a la población "diciendo que hay mucha gente que está publicando fotos que no son correctas de la fallecida", comentaba Serbeto. Pero, ¿por qué? Básicamente porque estas no existen, jamás se han publicado ni se han visto. No ocurre lo mismo con la esposa del actual monarca, "por razones muy específicas", argumentaba el colaborador, pues se ha llegado a especular con el número de mújeres que este tiene.

Supuesta foto de Lalla Latifa / Redes sociales









Tal y como Enrique Serbeto dice, esto se trata de "una expresión de lo que son estas costumbres de dejar a las mujeres en un plano muy difuso". Hace tan solo unos meses, Marruecos comenzaba unas maniobras militares cerca de las costas de las Islas Canarias por las que el gobierno de estas últimas pidió explicaciones. El colaborador de La Linterna explicaba a Expósito que el país africano sí que avisó de estos movimientos debido a los códigos marítimos que existen.

El rey de Marruecos, Mohamed VI



Y es que, aunque estas no fuesen nada habituales, para el analista parecían ser "la respuesta del anuncio de la posición del abogado general de la Unión Europea en el tribunal de Luxemburgo" en vista de una próxima sentencia que dictamine si es o no legal considerar el Sáhara como territorio marroquí, al igual que a sus aguas.





Estados Unidos pendiente del Mar Rojo y Venezuela de Maduro

Otro lugar que hemos visitado durante la tarde de hoy ha sido el Mar Rojo. Y es que los hutíes han retomado los ataques contra los barcos del Mar Rojo, siendo esto un fiel reflejo de lo que sucede en Oriente Medio y de "las limitaciones que empieza a tener Estados Unidos para atender todas las crisis que allí suceden", explicaba Serbeto.

En estos momentos, los americanos disponen de tan solo once portaviones, los cuales "no son suficientes para estar en todas partes" y que les hacen pensar que esta es la primera confrontación naval del siglo XXI.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro



Por último, los ciudadanos de Venezuela votarán de nuevo dentro de un mes, el próximo 28 de julio. A pesar de ello, el régimen del país se ha permitido "el lujo de romper carreteras, hacer zanjas para que no pueda pasar nada y así cerrar el paso", explicaba Serbeto. Es por ello por lo que el periodista y colaborador cree que Nicolás Maduro está asustado y apuesta por que esta vez sí que caiga. además de pensar que "no va a tener ninguna posiblidad de camuflar la derrota".