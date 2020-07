María Cumplido, la española que ha resuelto un problema matemático que llevaba 20 años sin descifrarse

En estos minutos quiero que conozcas a María Cumplido, una chica cordobesa de 28 años... Es uno de esos tantos talentos que han tenido que irse al extranjero para relucir y de los que podemos estar orgullosos porque son los que dan valor a la Marca España. En su casopodemos decir que ha conseguido algo que nadie había hecho hasta ahora. Maria es de esas personas que empezó a enamorarse por las matemáticas desde muy pequeñita y decidió dedicar su vida profesional a su investigación. Hizo su tesis doctoral entre la Universidad de Sevilla y la de Rennes. Fue en esta última donde planteó un reto que le ha llevado cinco años de trabajo. En todo este tiempo ha pasado por muchas fases, tanto buenas como malas. Momentos donde como ella dice, "se le encendía la bombilla y avanzaba" y otros de frustración, donde no se veía capaz de seguir.Pero fíjate, el premio de esta lucha ha merecido los cinco años de esfuerzo. Ha resuelto un problema matemático que nadie había conseguido descifrar en 20 años. Ha sido galardonada con el Premio de Matemáticas Vicent Cáseles de la Real Sociedad Matemática Española y la Fundación BBVA. Su trabajo está centrado en lo que se llama La Teoría de los Grupos. Le gusta hablar de las matemáticas como un pasión y como un desafío al que enfrentarte. Tiene claro que su futuro pasa por seguir investigando en aquello que le entusiasma y a pesar de todo lo que ha conseguido dice que su carrera profesional sigue siendo una lucha. Ahora hace el post doctorado en la Universidad de Edimburgo. Allí le quedan todavía un par de añitos porque quiere continuar con su investigacón. Aunque le gustaría volver es consciente de que es complicado. Lo peor de todo es que esto es algo común a muchos de nuestros investigadores, no pueden desarrollar su carrera donde les gustaría. En España no se dan las condiciones estructurales y económicas para poder volver. De momento, ha hecho historia en el extranjero. María Cumplido, una chica cordobesa de 28 años... ha conseguido solucionar en su tesis doctoral un problema que llevaba 20 años sin resolverse.