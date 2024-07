Manolo Lama recuerda a Expósito qué es lo que hizo que provocó el liderato de La Linterna en el EGM

Este martes 2 de julio conocíamos los datos de la 2ª ola del EGM de 2024 en los que la Cadena COPE cierra una temporada de manera imparable, batiendo récords y sumando liderazgos. Se trata de la emisora que más ha crecido con 168.000 nuevos oyentes, liderando así el crecimiento de la radio española y llegando a 3.653.000 personas que cada día se conectan con ella en busca de la mejor información, análisis y entretenimiento.

El programa La Linterna de Ángel Expósito es imparable, lo que ha hecho que se haya convertido en el programa líder de la radio nocturna. Esta vez ha conseguido sumar 1.016.000 oyentes, convirtiéndose así en un espacio de referencia donde los oyentes encuentran el mejor análisis de la actualidad, las claves de la información y, como no podía ser de otra manera, el mejor entretenimiento gracias a los momentos que su director comparte con su equipo.





La respuesta de Manolo Lama al liderazgo de Expósito

Hace tan solo dos semanas dio comienzo la Eurocopa 2024 en Alemania y un gran equipo de Tiempo de Juego se ha desplazado hasta allí para tratar de retransmitir de la mejor manera posible todos los partidos. España, por ejemplo, se enfrenta mañana mismo a la anfitriona a las 18:00 de la tarde.

Como es habitual, a eso de las 20:30 de la tarde, Manolo Lama conecta con Ángel Expósito para dar a conocer toda la actualidad deportiva. Debido a que ahora mismo no se encuentra aquí, hace 15 días que esto no ocurre, hasta ayer. El narrador de Tiempo de Juego se unió al programa para comentar las noticias más relevantes de este evento deportivo y aprovechó para mandar un pequeño recado a Ángel Expósito. "La tercera noticia es que me voy libre y te haces líder de la noche", comenzaba Lama, para continuar avisando de que ya no le iba a dejar más días libres al director de La Linterna.





Este no tardaba en contestar haciéndole imaginar que "si tuviera un buen equipo y los de deporte que entran de vez en cuando fueran buenos...", lo que desataba las risas entre ambos. Antes de despedirse, Manolo Lama contestaba y lanzaba la siguiente advertencia: "Ya vengo todos los días para fastidiar". Aún así, Ángel Expósito reconocía que hacen un equipazo y que "la compenetración entre deportes y La Linterna es estupenda".

La predicción de Expósito sobre Alcaraz

No es la primera vez que Manolo Lama y Ángel Expósito intercambian bromas entre ellos. Hace tan solo un mes, Carlos Alcaraz se enfrentaba a Tsitsipas en cuartos de final de Roland Garros. Ese día el director de La Linterna conectaba no una, sino dos veces con Lama. Fue en la primera de ellas donde hizo una predicción acerca del resultado del partido que dejaba sin palabras al narrador del Real Madrid.

"Lo de Alcaraz, acuérdate, chupadito. Mañana hablamos". Ante esto, a Manolo Lama no le quedó otra que responder con un "tomo nota". Tras finalizar el partido, el comunicador se daba cuenta de la capacidad que tiene para predecir los resultados del tenis: "3-0, quien sabe, sabe", resaltaba orgulloso.