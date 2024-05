¿Es malo para la economía española el rechazo del Banco Sabadell al BBVA? Las claves de su "no" a la fusión

El consejo de administración del Banco Sabadell ha rechazado este lunes 6 de mayo la propuesta de absorción que había lanzado la semana pasada el BBVA, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El órgano de gobierno del Sabadell, que en 2020 ya había frustrado un primer intento del BBVA por integrar a la entidad, considera que la oferta no solicitada "infravalora significativamente" al banco y sus perspectivas de crecimiento como entidad independiente.

El Sabadell agrega a sus motivos para descartar la absorción la volatilidad de las acciones del banco que preside Carlos Torres en los últimos días, lo que genera una "incertidumbre adicional" sobre la propuesta, que ofrecía canjear una acción del BBVA por cada 4,83 del Sabadell.

En solitario, el banco con sede operativa en Sant Cugat (Barcelona) considera que generará un mayor valor para sus accionistas.

En base a ese análisis, y asesorado por los bancos de inversión Goldman Sachs y Morgan Stanley y el bufete de abogados Uría Menéndez, el consejo de administración que lidera Josep Oliu ha concluido, tras reunirse este lunes, que el rechazo a la propuesta satisface los intereses del banco, sus accionistas, clientes y empleados.

La entidad ha insistido hoy en su compromiso de distribuir entre los inversores, de manera recurrente, cualquier exceso de capital por encima del 13 % de la ratio solvencia CET1, que según sus cálculos puede ascender a 2.400 millones de euros este año y en 2025, junto con los dividendos recurrentes de ese periodo.

Pero, ¿es eso malo para nuestra economía? Es lo que le preguntamos al economista y profesor en la Universidad de Comillas ICADE, Luis Garvía, en La Linterna.

¿En qué se traduce el "no" del Banco Sabadell?

El Banco Sabadell asegura que su "no" se fundamenta en que prefieren seguir en solitario, mientras que el BBVA ha lamentado esta decisión, ya que consideraban más que "atractiva" su oferta. Estamos hablando de una operación que estaba valorada en casi 12.000 millones de euros, y que aspiraba a crear un gigante financiero.

Era tal, que se esperaba que con esta fusión se convirtiese en el tercer banco más grande de toda Europa. Por eso mismo, sigue resultando "inusual" este rechazo al BBVA.

Pero, ¿debe preocuparnos? ¿Cómo nos afecta a los usuarios? El economista y profesor de la Universidad de Comillas, Luis Garvía, explicaba que "el grupo ha hecho sus cuentas y ha visto que no le compensa, por los tipos de interés al 4%. Parecía que apuntaba bien, pero Sabadell se ha tragado un sapo con la compra de TSB, si estuviera con el BBVA se acabaría diluyendo".

"El Banco Sabadell es un banco que funciona, por su lado el BBVA tiene caja, a mí me ha sorprendido que hayan dicho que no. Lo que ni de broma va a pasar es una OPA agresiva, la banca extradicional no suele haber mucha violencia, ni con Banesto se llegó a una OPA hostil" explicaba.

Pero, ¿cómo nos viene a los usuarios? "Al mercado no le viene mal, cuantas más entidades haya mejor para los clientes. Podría haber una fusión por debajo, que Sabadell se fusionase con otras, BBVA puede mover ficha, todavía tiene caja, habrá movimientos, pero con tipos de interés al 4%, nadie tiene necesidad de ser comprado en el cortísimo plazo, en el largo y medio puede que sí" sentenciaba.