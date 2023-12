Luis Garvía, economista, habla claro sobre cómo afecta la decisión del BCE si tienes una hipoteca variable

Era la última reunión del año y el Banco Central Europeo mantiene los tipos de interés, por segunda vez consecutiva, en el 4,5 %. Su presidenta, Christine Lagarde, no ha querido anticipar si habrá futuras bajadas para el año que viene: “No hemos discutido ni debatido nada acerca de posibles recortes de tipos”. Lagarde también ha dicho que no hay que bajar la guardia a pesar de que la inflación se ha reducido, lo que sí parece descartado es una nueva subida de tipos a pesar de que los precios podrán repuntar en 2024.





Luis Garvía, economista y profesor de laUniversidad Pontificia Comillas (ICADE), opina en La Linterna si esta es una decisión acertada por parte del BCE: “No le ha sorprendido a nadie, pero el problema es que estamos siguiendo el ritmo de lo que está haciendo la Reserva Federal”. El economista explica que esto es un error, ya que “la medicina que necesitamos en Europa es completamente diferente a la situación y medicina que necesitan aplicar en Estados Unidos”.

La inflación de Estados Unidos comparada con Europa

En cuanto a las diferencias de escenario en EE.UU. y Europa, el experto señala que el país norteamericano “ha hecho los deberes” y aclara que se refiere a la política monetaria: “Para luchar contra la inflación han subido los tipos de interés, pero al mismo tiempo su política fiscal ha sido expansiva; es decir, estamos en una guerra en Europa, ellos exportan armas y están hinchando a la economía para que siga creciendo”.

En cambio, en Europa la inflación que tenemos es diferente a la de Estados Unidos, que se produjo “porque dieron cheques a todos los ciudadanos”, mientras que en Europa tenemos una inflación 'de oferta' que “viene porque hay una guerra que hace que los precios de la energía y los alimentos suban”. En este sentido, el economista advierte que la inflación se debería combatir con política fiscal, pero en Europa, “si hay algo que brilla por su ausencia, es la ausencia de una política fiscal común”.





¿Habrá bajada de los tipos de interés pronto?

A pesar de que la presidenta del Banco Central Europeo ha sido clara en su discurso diciendo que mantendrá los tipos debido a la inflación, Luis Garvía, personalmente, opina que “aunque ella haya dicho que no va a haber bajada pronto, creo que la situación en Europa está atravesando unas dificultades tales, que probablemente los próximos meses sí que veamos bajada”.

La situación de España

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Luis Garvía explica qué hay detrás de la afirmación que hace el Gobierno de que nuestro país ha aguantado la inflación mejor que otros países y ha reaccionado antes: “En España hay muchas más hipotecas a tipo variable que en el resto de Europa. ¿Por qué hemos respondido mejor a la inflación? Porque nuestras familias se han asfixiado. Esto es un desastre, pero es la realidad”, responde el economista y advierte que, debido a la presión fiscal unida a las hipotecas y a la subida de precios, ha ocasionado que “aquellas familias que no han salido de la crisis del 2008 y la pandemia, hoy por hoy siguen sufriendo”.





¿Es un alivio para los que tienen una hipoteca variable que revisar?

Son muchos ciudadanos los que están interesados en saber si, la decisión del Banco Central Europeo de mantener los tipos de interés, afectará y de qué manera a aquellos cuya hipoteca es variable. El economista, para explicarlo de forma clara, pone un ejemplo: “En una hipoteca que se actualice cada seis meses, la última subida de tipos fue en septiembre, por lo que esta hipoteca que se va a seguir actualizando, por ejemplo, en febrero, todavía va a notar cómo sigue subiendo el tipo de interés para esa hipoteca”.

El experto aclara que, a partir de febrero, los tipos se mantendrán y, espera que bajen: “El gasto asociado con las hipotecas seguirá subiendo y, a partir de febrero, se mantendrá y ojalá veamos pronto bajadas de tipos. Si Christine Lagarde dice que se bajan los tipos, por ejemplo, en febrero, la gente comenzará a notar alivio a final de verano”.