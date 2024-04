Luis García-Rey responde a Juanma Castaño si dejará el periodismo deportivo tras el éxito de sus novelas

'¿Cuando empezamos a morir?' Es la pregunta sobre la que orbita el último Premio Primavera de Novela 2024, “un thriller contemporáneo ambientado en Madrid, con una atípica pareja de protagonistas”, como lo describió jurado. Se trata de la nueva novela de Luis García-Rey, periodista y colaborador de El Partidazo de COPE y presentador en El Desmarque de Telecinco, que presenta este miércoles 'Loor' en La Linterna.

“A mí me encanta el periodismo deportivo, pero de repente di un salto a lo que desconocía”, cuenta el periodista deportivo a Expósito. Un salto que dio, reconoce, porque siempre le ha gustado mucho el mundo de la literatura y pensaba si sería capaz, hasta que en la pandemia le llegó la oportunidad. “Fue tan bien acogida por crítica, amigos y editorial, que he seguido con esto”, cuenta.









¿Dejará el periodismo para dedicarse a escribir?



Reconoce García-Rey que le encanta escribir novelas, una faceta que encuentra “súper relajante”. “Llevo muchos años con el periodismo deportivo, pero esto es algo nuevo y es súper estimulante”, comenta entusiasmado. Eso sí, asegura que en su segunda novela ha querido acercarse al público más joven y, a través de las estrellas del rock y los influencers, ha pensado en “acercarme a ellos”.

En ese momento, Expósito ha parado la entrevista para reproducir un mensaje grabado, un mensaje de alguien especial: el director de El Partidazo de COPE, Juanma Castaño: “Hola Luis, estoy leyendo 'Loor'. Caí primero por amistad, pero ahora por gusto y admiración, está muy bien lo que hace Luis. Pero, ¿cuánto tiempo le queda como periodista deportivo?”









No obstante, para Luis García-Rey ese cambio todavía no está en sus planes. “El día que me echen me voy a ir, no voy a protestar, pero hasta que me echen pretendo seguir con el periodismo deportivo”, sentencia. Y es que asegura que por el momento es capaz de compaginarlo:: “aunque la escritura lleva mucho tiempo, pero mientras sea capaz de compaginarlo seguiré”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





La disciplina de un escritor que también es periodista



Cuenta García-Rey que su madre, Adela, está leyendo el libro poco a poco, porque ya tiene 81 años y lo lee despacio: “pero mi madre sabe que la madre de Axel está basada en ella”. Algo similar ocurre con sus amigos, que piensan que muchos personajes están basados en ellos. Otros, por el contrario, no tienen piedad con el periodista: “Tengo amigos que no tienen ningún tipo de piedad conmigo, no tienen mano izquierda y me mandan mensajes con lo que piensan”.









Pero, ¿cómo mantienen García-Rey la disciplina de escribir dos libros de éxito mientras ejerce como periodista deportivo en dos medios de comunicación y trabaja en la universidad?: “Yo me hago un mínimo de 1.000 palabras al día, unos tres folios y medio de Word, son difíciles porque tienen que tener coherencia con lo anterior y llevarte a un sitio”, concluye.