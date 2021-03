López Miras, en 'La Linterna', sobre Cs: "No se ha podido confiar en ellos, entiendo la decisión de Ayuso"

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha atendido la llamada de Ángel Expósito en 'La Linterna' para hacer balance de la intensa jornada política que se ha vivido este miércoles en dicha comunidad autónoma, después de que Ciudadanos y el PSOE presentasen una moción de censura contra su gobierno autonómico.

En este sentido, a primera hora de la mañana, Carlos Herrera informaba de la intención de la formación naranja de estudiar varias mociones de censura en la región murciana, tanto al gobierno regional como al consistorio municipal en la ciudad de Murcia. En esta dirección, la formación naranja se quedaría con la presidencia de la comunidad autónoma y los socialistas con el ayuntamiento de la capital.

El presidente popular, López Miras, ha explicado en 'La Linterna' que para nada esperaban este movimiento: "La verdad es que no lo esperábamos y desde luego siempre hemos confiado en la responsabilidad de nuestro socio de gobierno. Además por el momento tan complicado que atravesamos, con la cuarta ola llamando a la puerta, en el que constantemente estamos tomando decisiones para salvar vidas y en el que estamos en uno de los momentos más difíciles en el último siglo para España y para la Región de Murcia. Nunca hubiéramos pensado que iban a subordinar los intereses de la Región de Murcia a sus intereses personales y a los sillones".

En este sentido, López-Miras ha explicado que no entiende que Ciudadanos utilice el argumento de la corrupción cuando en sus nuevos socios si hay personas salpicadas: "Cualquiera que sigue la actualidad de la política en la Región de Murcia saben que eso no es verdad. Todo el Gobierno en la Región de Murcia tiene a sus miembros sin mácula ninguna, y que precisamente han firmado y pactado una moción de censura con el partido socialista, cuyo secretario general está imputado por prevaricación en su etapa como alcalde. Cuando rompes sin previo aviso en una situación tan complicada y pones como escusa algo que no es cierto te das cuenta de que es una mera escusa para poder alcanzar un puesto y un sillón que no hubieran alcanzado de otra manera si no es pactando con la izquierda y los socios del Gobierno de Sánchez".

El presidente murciano ha señalado que seguirá trabajando estos días con total normalidad: "Ahora toca seguir trabajando. Mientras que en el Boletín Oficial no diga lo contrario yo seguiré trabajando porque hay mucho trabajo, y estamos gestionando una pandemia a la que hay que hacer frente. Los murcianos no entienden esto en este preciso momentos, están tristemente sorprendidos de que seamos los protagonistas en España, en vez de por nuestra gestión por haberse producido un acuerdo de sillones. Ante esto cumpliré mi palabra hasta el final".

Sobre la gestión de las principales claves relacionadas con la pandemia, López Miras ha subrayado que la agenda también continuará como estaba marcada: "Vamos a seguir teniendo las reuniones que tenemos y los comités de covid que yo presido. Seguimos con la misma programación sin desatender nuestros compromisos. No podemos ejercer una dejación de funciones solo porque han decidido poner el Gobierno en manos de la izquierda".

En relación con la política nacional, el dirigente murciano defiende que esta estrategia ha sido orquestada desde la dirección nacional de Inés Arrimadas: "No es cómo se entiende esto en clave nacional, esto ha sido impulsado por la dirección nacional. Yo anoche sobre las doce de la noche, a través de un conocido en común con un concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Murcia, me pongo en preaviso porque me comenta que ha llegado un dirigente de Ciudadanos, el Señor Cuadrado, y ha traído las mociones ya redactadas para que las firmen tanto los concejales del Ayuntamiento de Murcia como los diputados regionales. Entonces esto no se puede entender de otra forma que en clave nacional".

En cuanto a la decisión de Isabel Díaz Ayuso, López Miras respalda la decisión de la presidenta madrileña: "Yo la entiendo, le digo que anoche cuando me dieron esas informaciones confiaba en la responsabilidad de mis socios de Gobierno, no hacer esto en este momento en el que a los murcianos le preocupan estas cosas. Pero visto que no se ha podido confiar en ellos entiendo lo que ha hecho Isabel".

Por último, sobre el papel de Podemos, el dirigente del Partido Popular señala que ya forma parte del acuerdo de Gobierno con PSOE y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Murcia: "En principio PSOE y Ciudadanos pueden alcanzar la mayoría absoluta por su cuenta, aunque Podemos ya ha señalado que lo va a apoyar, y en el Ayuntamiento de Murcia, que sí necesitan a Podemos, pues ya han registrado todo y se han hecho la pertinente foto".

En cuanto a las fechas que se manejan para realizar el cambio de poder, López Miras prevé que se haga a finales de la próxima semana: "Parece que las previsiones nos dicen que lo puedan ordenar para finales de la semana que viene"