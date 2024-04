Las consecuencias que ha tenido para Wikipedia la denuncia de Rubiales aunque el caso se haya archivado

Antes de dimitir como presidente de la Federación de Fútbol, Rubiales emprendió acciones legales contra muchos de los medios de comunicación que criticaban su gestión. Periodistas, cómicos, columnistas… Pero también a Wikipedia, la enciclopedia libre de Internet con la que uno se topa casi siempre cuando busca cualquier cosa. En este caso, a Rubiales no le gustaban algunas cosas que decían sobre él.

Como explica este martes en La Linterna el periodista Alejandro Requeijo, no le gustaba que Wikipedia hubiera recogido en la entrada que sale cuando buscas “Luis Rubiales” en Internet unas informaciones publicadas por El Confidencial sobre sus negocios con Piqué para vender la Supercopa de España a la dictadura de Arabia Saudí. Rubiales consideraba que eran falsas y pedía que las retirasen o no las volviesen a mostrar.

La respuesta de Wikipedia a Rubiales



Lo que les contestaron desde el portal de internet fue que eso era una información que elaboran los usuarios libremente en base a fuentes fiables. Recordaba Wikipedia que esas informaciones habían sido avaladas por la Justicia, que dieron la razón a El Confidencial frente a las demandas de la Federación. Y es que en ese momento fue la Federación quien interpuso la demanda, y no Rubiales en particular.

“De hecho, la demanda va firmada por una abogada vinculada al bufete del hombre de confianza de Rubiales, Tomás González Cueto, uno de los detenidos en el caso”, explica Reuqueijo a Expósito. “Este pleito contra Wikipedia viene a confirmar una estrategia que puso en marcha Rubiales, que era poner a funcionar a este despacho para defender sus intereses”, añade.









Según la Guardia Civil, durante su mandato, la Federación ingresó más de 4 millones a este despacho llamado GC Legal, que se empleó a fondo. En escuchas intervenidas por la Guardia Civil, el abogado de confianza de Rubiales dice que su función principal era “proteger al presidente”. “Pero claro, había que justificarlo de alguna manera y la demanda a Wikipedia decía que esas informaciones, que consideraba falsas, podrían generar perjuicios económicos a la Federación”.

Las consecuencias para Wikipedia

El caso terminó en un Juzgado de Valladolid, que es donde tiene su sede social la Wikipedia en España. La enciclopedia se negó a quitar nada porque su norma es que no hay control editorial, mientras que le ofrecieron a la RFEF participar de la elaboración como cualquier otro usuario, pero lo declinó, prefirió ir a los tribunales. Pero en el marco de este procedimiento se produjo la dimisión de Rubiales y entonces se conoce que ya no le afectaba tanto a la Federación porque retiró la demanda días después. Así que el Juzgado de Primera Instancia número 14 de Valladolid archivó el caso.









Y es que el juez no impuso a la Federación el pago de las costas del proceso porque entiende legitima la razón de la retirada: como Rubiales ya no es su presidente, ya no le afecta lo que digan de él. “Pero Wikipedia plantea un debate que es interesante y que afectó a muchas otras personas. Tiene que ver con el perjuicio económico que te generan cuando eres un ciudadano o una organización sin ánimo de lucro y te lleva a los tribunales un transatlántico como la Federación, con los fondos de la Federación, aunque no acabes condenado, lo que en el caso de Rubiales era lo más normal. Solo en abogados y procuradores ya se te iban miles de euros, así que claro, hay quien se cuidaba de escribir según qué cosas. Por eso desde Wikipedia piden leyes que proteja en estos casos al ciudadano”, concluye Requeijo en La Linterna.