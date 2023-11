El riesgo que corres al lavarte los dientes justo después de comer y cuánto tiempo tienes que esperar

Aunque parezca mentira, la salud bucal continúa siendo la gran olvidada de la ciudadanía. En España las dos enfermedades más prevalentes son, en primer lugar, la caries dental, con 35 millones de afectados, seguida de otra enfermedad odontológica, la periodontitis, patología que la padecen 9 millones de españoles. La propia OMS ha catalogado a la salud bucal como tema prioritario, por ello 'La Linterna' ha puesto el foco en la patología bucal.

El director médico de COPE, Esteban Pérez Almeida, explicacómo, a pesar de que la caries dental es la patología más prevalente en España, “la gingivitis es la puerta de entrada a la periodontitis y la padecen 1 de cada dos personas, la mitad de la población, y lo más triste de todo es que son patologías que en gran medida se combaten con una buena higiene bucal”. A nivel mundial, se estima que existen unos 3.500 millones de personas que tienen una enfermedad bucal no tratada, pero, en una enfermedad taN importante como la periodontitis, se estima que son 1.000 millones las personas que la padecen.





Los tres pilares para una buena higiene bucal

El doctor Pérez Almeida advierte cuáles son los puntos a tener en cuenta para poder llevar a cabo una buena higiene bucal

¿Cuándo hay que cepillarse los dientes?

La mayor parte de la población sabe cómo hay que cepillarse los dientes de forma adecuada, varias veces al día, pero el doctor aclara cuándo hay que realizar el cepillado: “Lo suyo es que lo hagamos después de comer”, pero, según señala, el tiempo que pasa entre la comida y el cepillado de los dientes es clave. “A los que piensen que el cepillado se debe de hacer inmediatamente después de comer les tengo que decir que no lo hagan así, y a los que lo dejen para mañana también les tengo que decir que no se pasen”. Se estima que deben de pasar entre 20 y 30 minutos después de la comida para realizar un correcto cepillado dental.

Esteban Pérez Almeida clara que “la explicación la encontramos en el pH que inmediatamente después de la comida es ácido, con lo que es mucho más fácil que el propio cepillado altere el esmalte dental y así se favorezca una caries. Hay que dejar que vaya actuando la saliva, que aumenta el pH y con ello ya nos podemos cepillar los dientes sin que alteremos el esmalte”.

¿Cuál es el mejor cepillo de dientes?

“Aquí es muy importante que sea suave o, como máximo, medio para no hacernos daño”, apunta. Además, el doctor recuerda que “el cepillado debe ser suave, por favor, no se peleen con sus dientes como si no tuvieran un mañana”.

¿En qué momento hay que utilizar el hilo dental?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

“Es fundamental para eliminar la placa entre dientes”. El doctor Esteban Pérez Almeida explica en La Linterna en qué momento se debe pasar el hilo dental: “No existe un consenso entre si se debe hacer antes o después del cepillado. Si te vale mi opinión, yo prefiero hacerlo después porque nos ayuda a eliminar los restos que hayan quedado después del cepillado”, aconseja.





Cómo saber si tengo gingivitis o periodontitis

Como aclara el doctor, una es la puerta de entrada a la otra y la diferencia principal está en el grado de infección de las encías. “La gingivitis -como todo lo acabado en "itis"- es una inflamación, en esta ocasión está causada por la acumulación de placa bacteriana en la superficie de la propia encía que provoca el sangrado de las encías”.

Por otro lado, según señala el doctor Pérez Almeida, “cuando hablamos de periodontitis, la inflamación ya afecta a capas más profundas, involucrando al ligamento del diente, a la encía y que termina con una pérdida de hueso, que, de no tratarse, termina llegando a la pérdida del diente o de los dientes”.