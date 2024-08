Lanzan una petición a una peluquera de La Rioja y la termina conociendo toda la comarca: "Seguiré haciéndolo"

Este mes de agosto el calor nos sigue golpeando y nos estamos quedando sin alternativas para sobrellevarlo. Cortarse el pelo puede ser una posible solución. Y es que se trata de un acto sencillo: pides cita y en media hora, o algo más, depende de la melena, estás como nuevo.

Una situación que, si vives en una gran ciudad seguramente te parezca normal o cotidiana, pero no es así en toda España. Por eso, este martes el presentador de La Linterna, Jorge Bustos, ha querido contar la historia de Ana, una peluquera de la Comarca del Camero Nuevo, en La Rioja, a la que ha terminado conociendo toda la zona y todo por la simple petición de una clienta.

Ana, peluquera famosa en toda la Comarca del Camero Nuevo









La petición a una peluquera de la La Rioja



En la Comarca del Camero Nuevo la mayoría de los municipios no superan los 300 habitantes y hasta hace un tiempo, no tenían peluquería. No obstante, en la localidad de Torrecilla en Cameros, un municipio al sur de Logroño, Ana Vecino tiene una peluquería.

“Tenía bastante clientela de la sierra, de otros pueblos de alrededor. Pero arriba no había peluquería y, como bajaban aquí a peinarse, una clienta me preguntó si podía dar el servicio en su pueblo”, cuenta la propia Ana en los micrófonos de La Linterna. Así, su habilidad con las tijeras y su amabilidad corrió por toda la comarca se convirtió en la peluquera más famosa de la zona. Fue tal la publicidad, que varios alcaldes de la zona le han habilitado salas para que pueda cortar el pelo a los vecinos.









“Nos pusimos en contacto con el ayuntamiento y me pusieron un local. Se fue corriendo la voz por los pueblos y el alcalde de El Rasillo de Cameros me propuso también que fuera a peinar a su pueblo”, explica Ana, que ya tiene una agenda complicadísima, con todos los días ocupados. “Presto servicio en el Rasillo los miércoles y, los jueves, en Ortigosa. Luego suelo entrar por domicilio en otros pueblos de alrededor y tengo mi propia peluquería en Torrecilla en Cameros”.

“Mientras pueda, lo voy a seguir haciendo”



La mayor parte de su clientela es gente mayor, que en muchos casos no pueden desplazarse y, gracias a la peluquería a domicilio, Ana ha creado un vínculo muy especial con las clientas, como cuenta en los micrófonos de COPE. “Estableces una relación muy cercana con ellas y pasas un ratito con ellas, te cuentan sus historias y les dedicas un tiempo a nivel emocional”.

La propia Ana comenta, estos días va a tener el doble de clientes que en los fríos días de invierno, cuando los caminos casi son complicados de recorrer. “A lo mejor estas allí trabajando y se pone a nevar, y me tengo que marchar porque, si no, no puedo llegar a casa. O incluso algunos clientes te avisan de que está nevando y no es necesario que suba”.

Y es que, hasta sus propios clientes le piden a Ana que si hace mal tiempo no suba para pelarles. Tal es la relación que ha conseguido Ana con las personas que tienen más problemas para moverse en la España rural y, ojo, que ella avisa que va a seguir mientras pueda. “Este servicio mantiene vivo el medio rural, potencia la calidad de vida de los habitantes de los Cameros así que, mientras pueda, lo voy a seguir haciendo”, concluye.