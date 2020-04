Julio César Herrero brinda un aplauso al médico que murió por cuidar a los demás

Este lunes en 'La Linterna' de Ángel Expósito el aplauso de Julio César Herrero ha sido para Luis Antonio Pérez y a su hija Marta.

“No es un héroe. La pesadilla empezó el 15 de marzo cuando fue a trabajar. Tenía guardia de 12 horas. Estaba doblando, matándose a trabajar porque desgraciadamente un médico en España no tiene la importancia ni la consideración que se merece. Era consciente del riesgo que corría y se infectó. Esto lo supimos ocho o nueve días más tarde, porque, claro, los políticos son fundamentales y se les debe hacer el test rápido y a los sanitarios les dejamos que se contagien, y sin ellos saberlo ni quererlo que sigan contagiando a otros pacientes. Eso sí, todos los españoles sabíamos al día siguiente que políticos eran Covid 19.

Por el móvil, desde la habitación de enfrente me dijo. “Algo habré hecho mal para infectarme. He fracasado. No puedo ayudar y he arriesgado a mi familia”. La siguiente llamada que le hice, ya ingresado, me dijo “me ahogo”. El 5 de abril, de madrugada, mi padre se ha ido en silencio, sin molestar. No sé si esto lo leerá mucha gente, pero te prometo papá que voy a ser tu voz y la de todos los enfermos que se han ido. En cuanto pase todo te haremos una fiesta de despedida, al ritmo de Here comes the sun”

Estos son algunos fragmentos de la carta que la médico y jugadora de baloncesto Marta Pérez ha escrito en las redes. Su padre era médico del Servicio de Urgencias de Madrid. Y el primer profesional del Summa que ha perdido la vida por el coronavirus. La entrega vital de Luis Antonio y la sensibilidad y contundencia de su hija creo que se merecen un aplauso".