Julio César Herrero brinda su aplauso a un joven que entiende que la solidaridad es dar lo que tienes

Este chaval, con 18 años recién cumplidos, es de Jerez. Es futbolista, pertenece a la cantera del Sevilla y parece que le han echado el ojo no pocos clubes. De todo lo que he dicho de él, probablemente lo más importante es que apenas tiene 18 años, aunque seguramente para él, lo más importante sea el resto de cosas y lo menos significativo, que apenas tenga 18 años.

No tengo la menor idea de lo que puede cobrar un chaval que juega en las categorías inferiores del Sevilla, en caso de que cobre. En realidad, también me importa muy poco. Lo que sí me parece extraordinario es el tweet que publicó el otro día. Decía así:

“Si alguien no está trabajando, no recibe ayuda del Gobierno y en algún momento se le acaba la comida… ¡Por favor! Escuchen bien ¡Por favor! No os acostéis sin comer. Escribidme sin miedo, que de lo poco o mucho que tenga podrá ayudar al que lo necesite. Sólo tenéis que escribirme por mensaje privado. Aunque sea agua o pan. De pequeño me enseñaron que donde come uno, comen dos o hasta tres. Es hora de dar al que lo necesita. Contad conmigo".

Por eso me importa muy poco nada de lo que sea. Solo sé, que este chaval, Antonio Zarzana, de 18 años, entiende que la solidaridad no es dar lo que te sobra sino compartir lo que tienes, poco o mucho. Y eso, se merece un aplauso.