La jueza María Jesús Del Barco aclara si Begoña o Ábalos podrían beneficiarse por "retroactividad" de la reforma judicial del PSOE

La acusación popular es uno de los aspectos de los que el Partido Socialista se quiere desprender. Aún así, esta medida está recogida en la Constitución, número 125. Según aseguran a COPE fuentes jurídicas, que partidos políticos y asociaciones vinculadas ejerzan la acción popular, sobre todo cuando hay un político contrario investigado o en el banquillo, chirría a jueces y fiscales. Que "personalidades sesgadas" dejen de ejercer la acusación popular les parece bien, pero no que se anule, como lo que prácticamente pide el PSOE

LA ClAVE DE LA RETROACTIVIDAD

Pero la clave no está allí. Nos lo ha explicado, en La Linterna, la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco. La clave es que, de aprobarse dicha medida, se aplicaría con carácter retroactivo, es decir, se eliminaría la acusación popular en investigaciones que ya están en marcha. Por lo tanto, este cambio tendría su influencia en casos que afectan al Gobierno y en concreto al presidente Sánchez. "Es una clave fundamental", le ha asegurado Barco a Expósito. El caso es que, en un principio, este tipo de medidas son aplicables a partir de la entrada en vigor, pero nunca en procesos vigentes.

QUÉ PASA SI NO HAY ACUSACIÓN POPULAR

Si dejamos de lado los casos que influyen al entorno del Gobierno de España, habría que conocer qué cambiaría a partir de ahora si se elimina la acusación popular a partir de ahora. "El archivo definitivo", ha asegurado María Jesús Barco. Si hablamos de procedimientos en los que solamente acusa la acusación popular y el Ministerio Fiscal no acusa o está solicitando de manera permanente el archivo de las actuaciones, pues, lógicamente, llegará el fin de ese procedimiento: el archivo definitivo. "Un juez no puede seguir un procedimiento si no hay nadie que acuse", ha concluido Barco ante Expósito