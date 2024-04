José María Olmo da la clave por la que cree que el anuncio de Sánchez no es un farol: "No tendría sentido"

La actualidad política ha dado un giro de 180 grados en la tarde de este miércoles por Pedro Sánchez, que, a través de una carta dirigida a los ciudadanos, ha anunciado que cancela su agenda públicapara "parar y reflexionar" tras que su mujer, Begoña Gómez, fuese denunciada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

El presidente del Gobierno ha decidido tomarse unos días hasta su comparecencia del próximo lunes, 29 de abril, para decidir si continuará al mando del gabinete debido a los "ataques" que achaca que han sucedido por parte de la ultraderecha.

Sobre esta decisión, muchas personas han sacado sus propias teorías al respecto. Para muchos no es más que un farol para posicionarse como "víctima", debido a las últimas informaciones, mientras que otros creen real la posibilidad de que pueda anunciar el lunes su dimisión y la convocatoria, tan solo un año después, de nuevas elecciones generales.

La opinión de José María Olmo sobre el anuncio de Pedro Sánchez

Una de las personas que ha opinado sobre este anuncio de Pedro Sánchez ha sido José María Olmo, jefe de investigación de El Confidencial, que estuvo con Ángel Expósito en La Linterna para hablar sobre la sorprendente decisión del actual presidente del Gobierno. Hay que recordar que Olmo ha revelado varias informaciones confidenciales, no solo del Gobierno, sino de otros asuntos.

? El nombre que apunta Jorge Bustos como el posible sucesor de Pedro Sánchez si dimitehttps://t.co/xZfYtpGslr — COPE (@COPE) April 24, 2024

En ese sentido, el colaborador de La Linterna ha señalado que, según la opinión de muchas personas cercanas, esta decisión de Sánchez no tendría mucho sentido, y es por esto por lo que él cree que no estamos ante ningún farol.

"Las personas que más le conocen piensan que es una estrategia, pero no parece tener mucho sentido a priori. La prensa internacional se queda con que hay un escándalo de corrupción de su mujer que, si no es por este anuncio, no conocería tanto", señala con Expósito.

Pero sobre todo, cree que este posicionamiento no deja de ser una decisión extraña. "A mí me parece muy difícil remontar esto en cualquier estrategia que haya planificado. No alcanzo a ver cuál es el movimiento ni el sentido", señaló. El lunes se sabrá cuál será la decisión de un Pedro Sánchez que está más discutido que nunca.

