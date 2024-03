José Antonio Marina: "Los votantes españoles somos demasiado emocionales, perdonamos porque es de su bando"

Los trabajos del profesor José Antonio Marina son el resultado de una reflexión pausada y sincer. Ensayos y artículos que le describen como “el filósofo empeñado en mejorar la educación y la formación integral de las personas”. Así, este martes ha presentado en La Linterna su libro 'Historia universal de las soluciones: En busca del talento político'.

“Es imprescindible buscar el talento político porque hay una cosa que sabemos con seguridad: se nos va a plantear problemas urgentes, muy graves que, en su máximo nivel, son problemas políticos. Y debemos desarrollas el talento suficiente”, explica el filósofo a Ángel Expósito. Así, para Marina lo que necesita España son soluciones y no innovaciones. “Las innovaciones solucionan cosas y, si no lo hacen, más vale que no las haya”.

La felicidad pública



Niega Marina que su nuevo libro sea como los de autoayuda. Estos, asegura, intentan responder a la necesidad de la gente de buscar soluciones en situaciones desesperadas, pero el suyo es “un libro sobre la teoría de la inteligencia, que es encontrar solución a los problemas”. Así, hace hincapié en la conocida como la inteligencia resuelta, la que “avanza con decisión y solucionando problemas, y en España tenemos tendencia a cronificar los problemas”.

“La felicidad se ha puesto de moda, pero es la felicidad subjetiva y personal, es buscarse el bienestar donde puedes”, critica el filósofo que apuesta, por el contrario, por la conocida como la felicidad pública, “aquella situación objetiva en la que cada uno de los ciudadanos tiene bien protegido sus derechos y la sociedad le ayuda a buscar la felicidad”. Por tanto, señala que la función del Gobierno es la felicidad pública.

“Nos hemos acostumbrado a que la gente del Gobierno son unos aprovechados y, si no paramos de repetirlo, acabaremos creando el fenómeno. La función del político es la más noble, la más excepcional, la que necesitábamos que fueran las personas con más talento y menos reprochables. Si nos acostumbramos a que no sea así somos los ciudadanos los que estamos dejando cancha abierta para que cualquier aprovechado haga uso de las estructuras de poder”, explica a Expósito.

“El sistema político está pervertido”



Ya centrado en la situación política actual, José Antonio Marina lamenta que “todo el sistema político desde hace tiempo está pervertido, porque se ha centrado en como gestionar el poder, en lugar de buscar las soluciones que afecten a la pública felicidad”. En consecuencia, el filósofo incide en que lo primero que hay que hacer es “cambiar el objetivo”.

Por contraparte, también lamenta que los votantes españoles “somos demasiado dóciles y demasiado crédulos, y no tenemos una conciencia clara de nuestros derechos y nuestras obligaciones. Somos demasiado emocionales, a veces perdonamos todo porque es de nuestro bando”. “No hay nada más antidemocrático que el voto cautivo”, concluye.