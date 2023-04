Jorge Alcalde explica por qué la misión JUICE que despega este jueves es tan importante: "Muchísimas pistas"

Júpiter, el vecino más grande de nuestro Sistema Solar, es un gigante gaseoso que recibe su nombre del más importante dios de la mitología romana. Y un planeta que guarda muchos secretos. Pero al ser humano le interesan tres de sus satélites: Calisto, Europa y Ganímedes: “Las tres puede albergar océanos de agua salada en su interior y solo el estudio de esos océanos nos podrá dar las pistas de si esos mundos son habitables o no”.

Charo Lorente trabaja en el Centro de Astronomía de la Agencia Espacial Europea en Madrid, en el Centro de Operaciones Científicas de JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer), que significa exploración de las lunas heladas de Júpiter. Ese es el objetivo de esta misión de la Agencia Espacial Europea: descubrir si Ganímedes puede albergar vida. Una misión que arrancará mañana con el despegue de una sonda que viajará hasta allí: “Son unas horas difíciles, estamos con los nervios a flor de piel. Deseamos que sea el pistoletazo de salida para una misión que, ojalá, marque historia”.





El divulgador científico Jorge Alcalde explica en La Linterna de COPE la importancia de esta misión, que podría ser la más grande de la Agencia Espacial Europea: “Nos va a dar muchísimas pistas sobre la formación del Sistema Solar, que cómo se produjo el microcosmos en el que vivimos, que son los planetas que giran alrededor del Sol. También nos dará algunas pistas de lo que pudo pasar en el origen de la Tierra, pero, sobre todo, lo más importante es averiguar si en esas tres lunas de Júpiter puede existir alguna habitabilidad, alguna condición necesaria para que haya o haya habido en el pasado vida microscópica”. Esta misión tiene el foco de toda la comunidad científica internacional.

La sonda parte mañana, pero no llegará hasta dentro de 12 años, en el 2035. ¿Tan lejos está esa luna de Júpiter?: “Tiene que recorrer más de 900 millones de kilómetros, pero no lo va a hacer en línea recta. Tiene que aprovecharse del impulso gravitacional de varias vueltas que va a dar a la Tierra y de otras vueltas que va a dar a otro planeta del Sistema Solar para que sirva de catapulta. Júpiter no es el mundo más lejano al que hemos enviado una sonda. Esta misión comenzó a planearse hace 12 años, por lo que son 30 años de vida dedicados a investigar este proyecto JUICE”.

Jorge Alcalde desvela qué es lo que se conoce de Gamínedes: “Es una de las lunas más sorprendentes del Sistema Solar. La descubrió Galileo en 1610 con su primer telescopio. Es la más grande de las lunas que se van a estudiar. Es un mundo helado, grande, que tiene su propio campo magnético y genera auroras. Es posible que debajo de esos mantos de hielo haya agua líquida, por lo que podría haber condiciones de habitabilidad”.

Júpiter tiene 320 veces la masa de la Tierra y, con sus casi 100 satélites, forma un sistema propio dentro del Solar. ¿Se puede descubrir si Gamínedes albergaría vida?: “Quizá en esta misión no se va a descubrir esto, pero vamos a tener datos de alguno de los tres ingredientes para la vida: que haya agua líquida, que haya algunos elementos químicos que faciliten la vida, como algunas sales y miles de millones de años de estabilidad sin movimientos sísmicos o bombardeos. Si descubrimos que existen estos tres ingredientes, es probable que estemos más cerca de saber si puede haber vida en ello”.