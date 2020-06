Jordi Sabaté, un ejemplo de cómo combatir la ELA

A Jordi le diagnosticaron ELA hace seis años. Era muy joven tenía poco más de 30. En ese momento llevaba una vida totalmente normal como la de cualquier persona. Ahora Jordi no puede moverse, andar, comer, ni beber. Se alimenta mediante una sonda gástrica y usa una mascarilla de ventilación mecánica para respirar mejor cuando duerme. Como no puede hablar, Jordi se expresa a través de un ordenador que lee sus pupilas para poder comunicarse. Así nos atiende esta noche en La Linterna.

La verdad es que hablar con Jordi no deja indiferente. La ELA es una enfermedad durísima no solo para el enfermo sino también para su familia. En el caso de Jordi, primero fue su padre quien se encargó de ayudarle. Ahora es Lucía, su mujer. Se casaron hace solo medio año. Él ya estaba muy enfermo cuando se conocieron, pero ella es quien hoy en día le ayuda para no tirar la toalla. Lucía dice que el sentido del humor de Jordi hace que todo sea mucho más fácil.La familia tiene un papel clave y ella es optimista.