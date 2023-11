Jon Uriarte señala el detalle histórico de la película Napoleón de Joaquin Phoenix que nadie ha criticado

El estreno de Napoleón, la película de Ridley Scott y Michael Fenix y Joaquin Phoenix está generando polémica en Francia porque dicen que no tiene nada que ver con la verdadera historia de Napoleón, ¿qué sabemos realmente de los franceses? "yo sé mucho", comentaba el director de'La Linterna', Ángel Expósito que lo analizaba en la sección 'He visto luz' con el periodista Jon Uriarte.

Le están criticando porque no estuvo donde aparece en la película, por romper a cañonazos, por cosas que no rompió, "al menos lo que era francés lo han respetado, lo digo porque Expósito podría haber sido así", mencionaba Jon. Por España el que se dejó ver fue Pepe Botella, José Bonaparte, el hermano mayor de Napoleón y todo lo que sonaba francés por aquel entonces mosqueaba.

Entonces, Expósito hacía alusión a la ferretería en la que trabajo Raul Cimas, "le decían los franchutes porque no pronunciaban bien las erres". Esto desataba las risas de los comunicadores y Jon expresaba, en tono francés,"es que las erres las llevan muy mal, allí los gatos no ronronean".

Si por algo se caracteriza Francia es que se conoce como el país del arte de la modernidad, "aunque a veces cuesta entenderlos, sobre todo cuando se ponen a construir", decía Ángel.

Otra cosa que sabemos de los franceses es que han visto a todo el mundo, "con cierta condescendencia, como un poquito desde arriba, recordemos lo que pasó durante la pandemia cuando cruzabas la frontera intentando evitar ciertas normas sanitarias", bromeaban los comunicadores.

En el mundo diplomático siempre se ha utilizado el francés, "otra cosa es que se hable bien, hay mucho fantasma que lo utiliza".Ángel Expósito habla francés y Jon le preguntaba por si conocía palabrotas en este idioma. "Sí, pero no son las mismas que aquí, o sea tú dices gili... y no tiene que nada que ver. Sé algunas, pero no son comparables".

El deporte y los franceses

Por otro lado, en el deporte, los franceses no encajan bien los éxitos españoles, "sobre todo en ciertos deportes como el tenis o el ciclismo, cosa que irrita mucho a Dani de la Cámara", señalaba Expósito. El ejemplo que ponían era en el momento en el que decía "cómo pueden hablar ellos de dopaje, ellos que lo inventaron, dos franceses, Astérix y Obélix"."Yo era muy de Astérix y Obélix y de Asurencetúrix"

Jon, por su parte, mencionaba que "dejan no muy bien a los romanos y en Italia, en cambio, no se enfadan. Está claro que conocemos mejor a los franceses que Ridley Scott, pero que no se enfaden porque podía haber sido peor". Al final de la sección recordaron el momento en el queJosé Luis Rodríguez Zapatero, el exlíder del PSOE, habló francés y Expósito, por un momento, hizo la alusión de que lo hubiera interpretado el socialista.

La queja de Javier Sierra, por lo que no aparece en la película de Ridley Scott sobre Napoleón

Si algo le ha llamado la atención a Javier Sierrade la película, es que no se menciona ni una sola vez a España, pese a las batallas que presentó en nuestro país, y pese a que su primera gran derrota fue en la Batalla de Bailén. Nada, en ningún momento se menciona su incursión en nuestra tierra.

Aunque cree que las imágenes están estupendamente recreadas, lo cierto es que no bebe, para inspirarse, de ninguno de los cuadros de Goya que representaban en esa época, y sí de otros tantos para reflejar a Napoleón fielmente. "Yo esperaba un retrato un poco más profundo de Napoleón y sus motivaciones" expresaba.