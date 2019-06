Jon Uriarte: ''¿Qué cosas se pueden hacer en pareja y qué no?

Jon Uriarte analiza con Ángel Expósito una de las noticias más importantes y destacadas del día, pero a través de su particular visión de las cosas. Porque todo, hasta lo más serio, tiene su versión alternativa y, por qué no, surrealista. Sobre todo cuando la LINTERNA alumbra la actualidad y es Uriarte quien se encarga de seguir el haz de luz. Bueno, todo esto ha quedado muy bonito pero en realidad hace lo que le da la gana.

Almeida y Villacís. La propuesta de Ciudadanos es que la alcaldía de Madrid sea dos años para el PP y otros dos para la formación naranja. Y claro, siendo la capital del país, el debate se ha extendido por toda España. Ya puestos, en vez de un alcalde, ¿porqué no ponemos a dos?.¿Qué cosas se pueden hacer en pareja y qué no?

''Nos viene todo bien con tal de sacar a Manuela Carmena''. Eso es lo que decía. Esa es la máxima que manejan Ciudadanos, Vox y PP, pero sin siguen sin ponerse de acuerdo Carmena va a enamorar a la izquierda y hacerse eterna.

La propuesta de Cs es que mande Villacís durante dos años y los otros dos que los haga el Partido Popular, pero no han llegado a un acuerdo. Quizás no han llegado porque las cosas suenan muy bonitas hasta que se las propones a otra persona. La vida no es una película romántica.

En caso de llegar a un acuerdo, ¿se podría compartir por turnos la alcaldía? Puede que sí, pero cuando llega el momento igual pasa con el Tictanic; uno en la tabla y otra en el mar. Lo que está claro es que hay cosas que si las quieres hacer en pareja es mejor esforzarte para que salga bien. Sobre todo en esos momentos especialmente sensibles que acaban compartiendo las parejas y donde las frivolidades sobran.

Y ya que hablamos de todo, una alcalde y una alcaldesa compartiendo los cuatro años de candidatura; ¿Lo compartirían todo? A la ciudadanía le vendría bien, pero no sabemos si a ellos sí.