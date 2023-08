Jon Uriarte desvela la sorprendente actividad que realizaba cuando era niño: "Eso es otro pasado"

Algo tan simple como unas mallas pueden tener la culpa de la mayor bronca que tengas con tu pareja. Puede parecer algo exagerado, pero es lo que le ha pasado a Íñigo Onieva, que ha grabado a su esposa Tamara Falcó vistiendo esta prenda y, posteriormente, lo ha subido a redes sociales, algo que no le ha parecido nada bien a Tamara. Para dar consejos que eviten este tipo de broncas ha estado en 'La Linterna' Jon Uriarte, de quien Rubén Corral ha asegurado que "ni sabe grabar, ni mucho menos subirlo a redes".

Al parecer, de mallas Uriarte sabe un poco, y es que cuando era un niño tenía que llevarlas porque, tal y como ha revelado en 'La Linterna', "hacia ballet clásico y danza vasca, pero eso es otro pasado de mi vida, aunque no fue muy bien porque pronto se dieron cuenta de que mi rudo estilo no encajaba demasiado con esa actividad".

Sobre las mallas de Tamara Falcó, Jon ha comentado que es una prenda que conlleva riesgos, y ha citado para ilustrarlo un monólogo de Eva Hache en el que dice que "Las mallas de licra cuesta ponérselas, pero más cuesta quitárselas. Yo una vez me puse unas y supongo que me enterraran con ellas porque aun las llevo puestas".

Los problemas que genera el móvil

Aunque Tamara va a tener una opción para vengarse de Íñigo, siempre que a la pareja le dé por hacer actividades como submarinismo o rafting, ya que un acompañante indispensable de estas lúdicas aventuras es el traje de neopreno. Una prenda quizásincluso más difícil de quitar y de poner que las mallas de licra. Buena fe de ello dio Leo Harlem en uno de sus monólogos: "¿Cuándo harán trajes de neopreno para adultos? Cuando me puse uno no tenía miedo de morirme en la montaña, tenía miedo del forense. Tú te mueres vestido de neopreno y la familia no se hace cargo".

Pero si hay algo que puede generar más problemas en una pareja que las indumentarias comprometidas es el propio teléfono móvil. Íñigo no se hubiera metido en ningún problema de no haber existido, ya que no hubiera podido grabar a Tamara. Y es que hay gente que tiene la necesidad de grabar todo lo que ve, o incluso lo que come, como sucede en algunas reuniones de amigos o familiares cuando alguien siente la imperiosa necesidad de inmortalizar todo el menú.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Y es que el teléfono móvil ha hecho mucho daño a las relaciones de pareja, no solo por lo que muestra uno, sino también por lo que oculta. David Guapo explica en uno de sus monólogos a la perfección la sensación que le puede dar a uno cuando su pareja le pide un momento el teléfono: "Cuando tu pareja te coge el móvil te genera exactamente la misma sensación que cuando te para la Guardia Civil. Te entra esa misma sensación mientras se acerca de que no entiendes por qué si lo tienes todo en orden te estás poniendo nervioso".