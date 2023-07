Javier Elorza, sobre la presidencia española de la UE: “En esta fase, todo el mundo va a intentar ayudarnos”

La Linterna ha puesto el foco en el camino recorrido por España hasta convertirse en un proyecto firme y claro de la Unión Europea. En la historia de España hay una fecha que supuso un punto de inflexión en nuestro rumbo, y no solo en el económico. Fue el 12 de junio de 1985, el día de la firma del tratado de adhesión de España a las Comunidades Europeas -actualmente la Unión Europea- que entraría en vigor el 1 de enero del año siguiente.

La rúbrica del entonces presidente del Gobierno, Felipe González, con Fernando Morán (ministro de Exteriores) y Manuel Marín (secretario de Estado) como testigos, supuso la normalización política y económica de nuestro país con la Europa occidental. Por fin, España formaba parte del proceso de construcción europea.

De este largo, y casi siempre, complejo camino europeo, además de las durísimas negociaciones que implicaba adoptar la doctrina comunitaria, ha sido testigo el Diplomático y funcionario de carrera Javier Elorza. Unas experiencias que revela en el libro, ' Una pica en Flandes . La huella de España en la Unión Europea'.

Javier Elorza explica que “cuando entramos en la UE no teníamos personal nuestro en las instituciones. En representación había 13 personas, yo llegué a tener 50 un año después”. El embajador relata cómo España no se quejó y luchó para conseguir nuestros objetivos, por lo que “nos denominaron los prusianos del sur, porque éramos como un ejército rabioso dispuesto a salirnos con la nuestra”.

Ángel Expósito le ha recordado una fotografía histórica en la que Manuel Marín, exvicepresidente de la Comisión Europea, estaba dormido en su despacho. Elorza relataba algunas de las anécdotas en Bruselas: “Para convencer a un país desarrollado y que se comprometa a cosas que no desea, el único método es el aburrimiento y el cansancio”. Además, en aquella época, describe una costumbre que se tenía: “A las 10 de la noche te daban un whisky seco y a las 12 repetían, por lo que las lenguas se desataban”.

Javier Elorza ha sido embajador de Francia, Rusia, India, Italia... El 24 de abril de 1985 es nombrado ministro consejero de la Misión de España ante las Comunidades en Bruselas y desde 1986 hasta 2004 es miembro de la representación permanente de España en Europa, en la que ocupó los principales cargos.

En esos años era complicado estar negociando el futuro de España mientras la banda terrorista ETA mataba en nuestro país. El embajador explica cómo se vivía aquello: “Hicimos lo que pudimos. En primer lugar, fuimos el país que más empujó para crear Europol junto a Alemania. En segundo lugar, somos los padres de la euroorden”, recuerda.

El embajador sostiene que la adhesión de España se produjo “en el momento perfecto”. En su libro se pueden aprender muchos términos comoun 'conflicto congelado', utilizado por Rusia, que consiste en “una paz falsa”. Es lo que le ocurre con Absajia y con Osetia, con Transnistria en Nagorno Karabaj... crear un conflicto, dejarlo larvado pero vivo para que en cualquier momento recuperarlo como una guerra.

Entre los momentos históricos en la UE a los que se ha referido Javier Elorza están el famoso Tratado de Maastrich, la adhesión a los acuerdos de Schengen o la moneda única, el euro. Reproduce el audio para escuchar el análisis completo.

La presidencia española de la UE

El próximo 1 de julio España asume la presidencia de la Unión Europea... El embajador se ha dirigido a los euroescépticos, aquellos que no tiene confianza en la UE como organización política, económica y social: “Ahora las presidencias no son lo que eran antes. La presidencia tiene el control de nueve consejos de ministros, no del consejo de relaciones exteriores -que es de Borrell-, por tanto, tenemos una impronta menor, aunque esos nueve consejos nutren al Consejo Europeo. Como las elecciones al Parlamento Europeo van a ser en junio del año que viene, todo lo que está en discusión en Bruselas tiene que aprobarse antes de finales de año, por lo que estamos en una fase en la que todo el mundo va a intentar ayudarnos”.