Jaime Mayor Oreja, en 'La Linterna': "En España vivimos un proyecto determinado por la mentira"

Hace unas semanas, el exministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, puso en marcha el proyecto NEOS con el que pretende defender el humanismo cristiano. Una organización que, además, consta entre las que apoyan la manifestación en defensa de la Vida y la Verdad de este domingo a las 12 horas, que comenzará en la glorieta de Bilbao, en Madrid, y finalizará su marcha en Colón. Mayor Oreja ha estado en 'La Linterna' para defender la concentración y el proyecto que va contra la Ley del Aborto que ha impulsado el Gobierno.

En este sentido, el exministro ha asegurado que también se muestran contra la Ley de la Eutanasia, la Ley de Diversificación Familiar, la Ley de Memoria Democrática, la Ley Trans o la Ley de Ideología de Género. "Son muchas y ponen de manifiesto que quieren trastocar la naturaleza humana", ha asegurado Mayor oreja. El problema, a su juicio, es que "estamos en el día a día" y el debate importante "es el que consiste en quienes quieren descubrir el orden y llegar a un desorden social".

Además, Mayor Oreja ha defendido la manifestación, que también va en defensa de la Verdad, ya que diversas leyes aprobadas por el Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos son "un atentado contra la verdad". Ellos, ha dicho el exministro, "dicen que es el progreso pero es la distorsión de la naturaleza humana. Se ataca la verdad. Vivimos un proyecto en España determinado por la mentira", ha reprochado.

De hecho, Mayor Oreja ha extrapolado esta situación al ataque de Putin contra Ucrania. "Occidente destila decadencia", ha dicho él. "La Unión Europea transita hacia la nada. España transita hacia una mezcla entre la nada y la ruptura y alguien como Putin, de forma salvaje, se atreve a atacarlo porque Occidente se ha convertido en una civilización de comodidad".

En última lugar, y sobre la manifestación del próximo domingo en Madrid a favor de la Vida y la Verdad, Mayor Oreja ha advertido que se manifestarán "los católicos españoles" porque "no nos escondemos". "No queremos que nuestra fe sea compartida. No vamos a esconder que lo que nos impulsa es la fe pero coincidimos con otros en la necesidad de defender los fundamentos cristianos", ha asegurado Mayor Oreja.