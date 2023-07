Isabel Díaz Ayuso critica la presencia de Santiago Abascal en el debate a tres: "No tuvo que haber ido"

Este jueves, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pasaba por los micrófonos de COPE 24 horas después del debate a tres, celebrado en la televisión pública, entre Pedro Sánchez, Santiago Núñez Feijóo y Yolanda Díaz.

Uno de los temas más comentados ha sido la ausencia del candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien no participó al ser un debate en el que no se había invitado a PNV, ERC y EH Bildu, partidos que han sido decisivos para facilitar la gobernabilidad de Sánchez los últimos cuatro años.

De esta forma, el cara a cara entre los líderes del PSOE, Vox y Sumar no representaba la pluralidad del país. Por su parte, Isabel Díaz Ayuso afirmaba que Santiago Abascal también debería haberse ausentado: “No debió haber ido”. Antes de continuar con su argumento, la presidenta de la Comunidad de Madrid puntualizaba que “tengo buena relación con él y no vamos a empezar con críticas y pellizcos de monja a estas alturas porque España se juega mucho”.

Ayuso se dirigía directamente al líder de Vox: “¿A qué vamos?, ¿a blanquear el qué?, ¿este formato?, ¿a dos días de elecciones para que estemos con la resaca del debate hablando solo de esto?”, le preguntaba mientras recordaba que “si Vox ha estado vetando a medios de comunicación... ¡Hombre, empieza por aquel que te llama ultraderecha y te insulta constantemente!”.

EFE/ Juanjo Martín





Además de ser un debate anómalo por la ausencia de uno de los principales candidatos a la presidencia del Gobierno de España, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz se tuteaban mutuamente durante sus intervenciones. “Yo no hablaría de Alberto Núñez Feijóo como 'Alberto' en público”, afirmaba sorprendida por el tono en el que se desarrolló el cara a cara. “Esta familiaridad y estas tonterías que vimos ayer... como si no hubieran gobernado nunca, blanqueando sus programas electorales, hablando como si acabaran de llegar de nuevas... Todo esto, si Abascal no hubiera ido, no se hubiera producido”.

La presidenta madrileña tiene claro que “hubiera estado mejor no formar parte de esto a estas alturas de la campaña” y se pregunta: “¿Para qué? ¿Para darles audiencias? ¿Para que utilicen todos los recursos gubernamentales para contarnos lo estupendos y modernos que son?”. Isabel Díaz Ayuso concluía su mensaje dirigido al líder de Vox considerando que, si no hubiera asistido al debate, “todo esto se podría haber evitado”.