Un investigador del Sida aclara si habrá curación total del VIH tras el milagro del paciente de Düsseldorf

Un paciente de Düsseldorf (Alemania) se ha convertido este lunes en el tercer caso del mundo confirmado de curación de VIH tras recibir un trasplante de células madre para tratar una leucemia. Un milagro de la ciencia que ha explicado este martes en La Linterna tanto el divulgador científico Jorge Alcalde como Javier Martínez Picado, investigador en el Instituto de Investigación del Sida IRSICAIXA de Barcelona.

En palabras de Alcalde, se trata de un hito que, lo que hace, es acercarnos “a conocer más al sida, porque hay un porcentaje pequeño en el mundo que transmite el virus pero no desarrolla el virus, si estas personas pueden ser una pista para conocer futuras terapias”. Eso sí, recuerda a Ángel Expósito que la de ahora “no es una terapia real, no es una opción clínica, pero sí es una pista interesante para saber cómo funciona el sistema inmunitario, porque hay gente que está más protegida e imitar lo que ocurre en el organismos de estos”.

El caso de 2009 que lo inició todo



Y es que la revista Nature ha publicado esa tercera curación total del VIH haciéndose eco de un estudio con participación española: Javie Martínez Picado: “Durante muchísimos años la prioridad ha sido tratar la infección por VIH, de hecho se consideraba que curarlo era una entelequia, porque también se introduce en lo más íntimo de nuestras células que es el ADN y, una vez lo hace, es muy difícil que salga”, explica en COPE.

Sin embargo, en el año 2009 se realizó un primer trasplante de una persona que tenía además de VIH una leucemia, un caso que ha sido la clara inspiración. “Su hematólogo aprovechó una observación muy interesante, que a mediados de los años 90 se descubrió que algunas personas eran resistentes porque tenían una mutación de la entrada del virus a las células”. Así, ya que había hacer un trasplante de médula por la leucemia, por qué no buscamos un donante que tenga esa mutación, y lo encontró, lo que era difícil, porque era una posibilidad entre un millón, explica el investigador.









Un milagro contra el VIH replicado 2 veces



Martínez Picado señala que en el año 2014 empezaron un equipo de trabajo de grupos europeos con dos objetivos: repetir el caso de 2009 y entender los mecanismos. “Hemos trabajado durante ocho años, en 2019 anunciamos la curación del caso de Londres y esto ahora. La curación es posible, no es escalable a todo el mundo pero nos ha dado las bases de la biología de lo que hay detrás de los fenómenos de curación y reproducirlo en otros sistemas”.

“Trasplante va a haber más porque hablamos en congresos y reuniones, hemos compartido datos de otros casos en Estados Unidos que no han estado tanto tiempo sin tratamiento retroviral y va a haber más casos, hemos hecho el trabajo de identificar más de 6 millones de donantes para saber si tienen o no esta mutación”, añade el experto en La Linterna.

¿Vamos a ver la curación total del sida?



Por eso, Ángel Expósito le lanzaba la gran pregunta: ¿veremos en los próximos años una cura total del VIH? “Yo creo que sí, por múltiples razones, porque hemos pasado de ver una enfermedad que sin tratamiento es prácticamente mortal en el 100% de los casos, a tener tratamientos que han mejorado con los años y a tener pruebas de concepto de que la curación es posible”, asegura.