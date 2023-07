Iñaki Ortega, compañero de Miguel Ángel Blanco: "Muchos de los que sobrevivieron nunca levantaron cabeza"

Ya han pasado 26 años del secuestro y posterior asesinato del concejal del PP en Ermua, Miguel Ángel Blanco. Todos recuerdan qué es lo que estaban haciendo cuando se enteraron de la noticia. Tras un secuestro de 48 horas, todavía le encontraron con un hilo de vida. Mientras le operaban de urgencia, las plazas de todos los pueblos y plazas de nuestro país se llenaron, pero de madrugada los peores presagios se cumplieron.

Todo un país salió a la calle a exigir paz y el fin de la violencia. La sociedad no aguantaba más. Hoy, el Partido Popular ha realizado un acto de homenaje en Ermua para seguir manteniendo su recuerdo. Allí ha acudido Iñaki Ortega, presidente de las Nuevas Generaciones del País Vasco en aquella época y compañero de universidad de Miguel Ángel.

Iñaki recordaba en La Linterna cómo era vivir aquellos años siendo un chaval sin escolta y sospechando que te podían asesinar: “Era vivir con ilusión. Nosotros, los que estábamos en política, teníamos ilusión por cambiar las cosas. Él quería un polideportivo para su ciudad y por eso le mataron. No era fácil. A nosotros nos contaban que teníamos que tener ciertas medidas, que teníamos que cambiar de ruta... pero éramos muy jóvenes y muy inconscientes”.

Miguel Ángel cogía un tren de cercanías cada día y, cuando se bajaba, había un taller que lo gestionaba un concejal de Bildu que pasaba la información. Se dio la orden de secuestrarle y se presentaron en la estación y le metieron en un coche para, después, dejarle 24 horas en un sótano sin agua ni luz: “Unos días antes habían liberado a Ortega Lara y todos teníamos en la cabeza la imagen de Ortega Lara como si hubiera vuelto de un campo de concentración. Eso le pasaría por la cabeza a Miguel Ángel, pero a él le pegaron cuatro tiros. Esto ha pasado en España hace 26 años con un chico que podría ser cualquiera que tiene 29 años hoy. Si esto se olvida estaremos más cerca de que vuelva a ocurrir”.

"Cuando veíamos a nuestros padres veíamos a los padres de Miguel"

Su muerte fue un golpe emocional para todos los españoles. 48 horas terribles donde el Estado defendió la libertad. Iñaki Ortega opina sobre el blanqueamiento de Otegui por el actual Gobierno: “Otegui es el mismo que dijo lo de presupuestos por presos: aprobar presupuestos para que salgan los presos.Txapote está en una cárcel del País Vasco, hoy, sin haber condenado el asesinato de las víctimas. Conviene recordar que el brazo político de ETA sigue muy vivo y sigue defendiendo a los que asesinaron. Banalizar el terrorismo es esto, es dar voz y poder a los que apoyaron el terrorismo y a quienes no lo han condenado”.

Tras la muerte de Miguel Ángel Blanco, jóvenes como Iñaki tuvieron que seguir con sus vidas, pero amenazados: “Cuando le matan, todos volvíamos a casa y cuando veíamos a nuestros padres veíamos a los padres de Miguel. Nuestro día a día era pánico y estar muertos de miedo porque nos podían matar. De hecho, mataron e intentaron matar a muchos concejales. Hay muchos que hemos sobrevivido, pero que nos ha marcado de por vida y hay muchos que no han podido encontrar trabajo ni levantar cabeza. No volverán a ser los mismos y hay una deuda pendiente con todas esas personas. Había que defender las siglas del PP y el PSOE en el País Vasco porque si no ganaba el terrorismo”. De esta forma tuvieron que seguir con sus vidas durante casi 20 años con escolta.