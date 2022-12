Ignacio Camacho advierte de qué pasará con Qatar tras organizar el Mundial: "De aquí a cierto tiempo"

El periodista y colaborador de La Linterna, Ignacio Camacho, lanzaba este lunes una advertencia sobre qué pasará con el país de Qatar tras haber albergado el mundial de fútbol de este 2022 que se ha llevado Argentina. Un evento que ha sido polémico desde antes incluso de que arrancase, ya fuera por las palabras de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, sobre la herencia de Europa, la red de sobornos para conseguir ser el anfitrión o incluso la situación de los derechos humanos del país.

Este último caso ha sido el principal centro de polémica en los primeros días de arranque del mundial, después de que la FIFA alertase a las selecciones que se planteaban portar un brazalete arcoiris que podrían ser sancionados. Unos colores que simbolizan la lucha del colectivo LGTBI, y que combinados como el de Alemania ya habían anunciado que lucirían. Finalmente ningún equipo salió al césped con ninguna reivindicación política o de defensa de los derechos humanos.

Alejandro Requeijo sobre la imagen de Qatar



Un debate que tenía origen en La Linterna el pasado lunes cuando el colaborador Julio César Herrero preguntaba a los tertulianos: “¿Tenéis la sensación de que sale reforzada o debilitada la imagen del país de Qatar?” El primero en responder fue el periodista Alejandro Requeijo, que aseguraba que la imagen del anfitrión ha quedado maltrecha, señalando además un detalle de la propia final: “De principio a fin sale debilitada y la guinda para rematarlo fue privarle al mejor futbolista del mundo de una foto histórica poniéndole innecesariamente esa prenda, por si alguno le quedaba alguna duda, terminando de dar rechazo”.

Además, ha querido recordar casos como el de los brazaletes y subraya que todas las polémicas en su conjunto es un aviso a otras dictaduras a la hora de organizar este tipo de eventos: “Todo el mundial ha estado marcado por noticias de personas que han querido protestar y no le han dejado, empezando por Alemania, y más de una satrapía se lo va a pensar dos veces a la hora de pujar con muchos millones para llevarse un evento como este”, concluye.









La advertencia de Ignacio Camacho sobre Qatar



No obstante, el otro tertuliano en la mesa de La Linterna, Ignacio Camacho, tenía una opinión muy diferente de la de su compañero: “Yo no lo tengo tan claro, la gente en el momento que empieza a rodar la pelota se olvida, que está bien organizado, ha sido bonito, una final potente... Y al final estas cosas interesan a una minoría”, comenta, asegurando que las polémicas alrededor de Qatar no tendrán efecto.

Además, ponía un ejemplo muy reciente: “Mundiales y Olimpiadas en dictaduras se han organizado a cascoporro, empezando por Rusia, que estaba muy bien organizado, muy seguro, pero mira dónde está Rusia ahora”. Pero si con algo sorprendía al resto de protagonistas de La Linterna era con una predicción sobre el futuro del país. Escúchalo en el siguiente audio:

Así, advertía Camacho de que el país qatarí albergará otro evento similar en cierto tiempo: “Y Qatar raro será si no se llevan unos Juegos Olímpicos de aquí a cierto tiempo, si ha salido el blanqueo, comprando lobbies de eurodiputados...” Por último, señalaba directamente a Marcon y su papel en la final: “¿Quién estaba ayer en el palco? ¿Qué jefe de Estado estaba?” “No le va a salir gratis ni ese viaje ni esas imágenes”, concluía Requeijo.