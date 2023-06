Ibarrola, candidata de UPN en Pamplona: "Que el PSOE se aleje de Bildu pasará por que permitan que gobernemos"

Estamos en plena fase de pactos y acuerdos entre partidos para conformar los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos tras las elecciones del pasado 28 de mayo. Unos acuerdos que habrá que tener muy en cuenta también de cara a los próximos comicios generales del 23 de julio.

En Pamplona, por ejemplo, UPN ha ganado las elecciones con 9 escaños, seguido de Bildu con 8 y el PSOE tiene 5 escaños. Lo que ocurra en la capital de Navarra va a ser muy significativo en la política de pactos de los socialistas en toda España para comprobar si Bildu va a seguir siendo un socio preferente.

“Si se respeta lo que ha dicho la ciudadanía de Pamplona y si todos los partidos cumplen lo que han dicho que van a hacer, entonces seré alcaldesa”, afirma contundente Cristina Ibarrola, candidata de UPN a la alcaldía de la capital navarra.

Obviamente, Bildu no va a apoyar su investidura y lo que haga el PSOE por ahora sigue en el aire. No obstante, Ibarrola se muestra confiada y dice que no necesita que nadie la apoye. “Los ciudadanos de Pamplona han hablado, han elegido como fuerza más votada a UPN y a mí como alcaldesa, y si el Partido Socialista cumple con no tener un pacto para hacer alcalde a Bildu, no queda otra que nos dejen gobernar”.

La dirigente de UPN espera que ese pacto entre Bildu y PSOE no llegue a hacerse realidad, pero aún no se han producido conversaciones entre su partido y los socialistas para conocer cuál será su postura. “Solo sabemos lo que han dicho públicamente”, manifiesta Ibarrola. “Solo nos queda esperar”, pero recalca que no hay otra alternativa que no sea la de su candidatura.

En cuanto a la situación autonómica, Cristina Ibarrola considera que es innegable la buena sintonía entre ambos partidos en la pasada legislatura.“Es evidente que estos cuatro años el PSOE está gobernando en Navarra con un acuerdo con Bildu, y es evidente también que ha hecho un bloque en el Ayuntamiento de Pamplona para bloquear proyectos buenos para la ciudad gobernando UPN, y ahora tiene que posicionarse”, apunta la candidata de UPN.

Pensando en clave nacional y con la mente en las próximas elecciones generales, Cristina Ibarrola afirma que “todo lo que pase por gobernar Pamplona o por gobernar Navarra el Partido Socialista en estos momentos será un pacto con Bildu”. Para la dirigente la evidencia de que el PSOE se aleja de los nacionalistas vascos “pasaría por que permitan que gobernemos Pamplona”, pero también por que no vuelvan a pactar de nuevo con Bildu para hacerse con el gobierno de Navarra.

En cuanto a los resultados que ha obtenido Bildu en muchas ciudades vascas, Ibarrola opina que “es difícilmente comprensible” que tengan tanto apoyo, pero lo achaca al blanqueamiento que ha sufrido el partido, especialmente tras las pactos a nivel nacional con el gobierno de Pedro Sánchez.