El Hospital Virgen Macarena realiza un doble implante de válvulas cardíacas sin cirugía

A principios de año, una mujer ingresó en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla. No era su primera vez. Sus válvulas cardíacas no funcionaban correctamente. Se había operado dos veces del corazón. Así que esta vez, someter a la paciente a una nueva operación, en quirófano, con anestesia completa. Era muy arriesgado. Después de un mes y medio ingresada, la mujer no mejoraba. Así que los médicos del hospital se reunieron para ver qué podían hacer. Manuel Vizcaíno es el jefe del servicio Endovascular, ha contado a COPE que el Comité del hospital vio que podían acceder fácilmente sin necesidad de abrir. Era la única solución que encontraban.

Ya habían hecho este procedimiento antes, pero nunca habían cambiado dos válvulas a la vez. En este caso, eran la válvula mitral y la aórtica.

La intervención consiste en hacer dos incisiones muy pequeñas para meter el catéter. La imagen les llega por una ecografía. Duró un poco más de una hora. Como no había que abrir, tampoco le pusieron anestesia, bastó con una leve sedación. La paciente estuvo un día en la UCI y tres en planta. Después, se fue a su casa. Un mes y medio ingresada y gracias a esta intervención, tardó cuatro días en recuperarse.

El equipo del Virgen Macarena lleva desde 2008 cambiando válvulas de esta manera, fueron los primeros en hacerlo. Con el paso de los años han ido perfeccionando la técnica: lo que antes conseguían en tres o cuatro horas, ahora lo hacen en una. Pero nunca antes habían cambiado dos válvulas a la vez. El doctor reconoce que este es el futuro. De momento, solo se hace en pacientes de riesgo, cuando es muy complicado someterles a una operación.

Este procedimiento es menos invasivo, reduce el tiempo que hay que estar en el hospital y no es tan arriesgado para el paciente. La primera mujer en ser intervenida con este método se encuentra bien. Ha ido a un par de revisiones y los resultados son buenos. Este es solo el principio.