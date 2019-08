Verán. SFDK es un grupo sevillano de hip hop que actuó el pasado día 23 en el festival BioRitme, en Vilanova de Sau.

Una mujer acudió al Punto Lila, que así se llama, habilitado por la organización para "prevenir, abordar y visibilizar las agresiones machistas y LGTBIfóbicas". Dijo que "el contenido de las letras del grupo estaba hiriendo su sensibilidad". Esta espabilada debió de ir al concierto sin conocer al grupo. La organización pidió a los sevillanos que hablaran con la comisión de género -porque tienen de eso- y que hicieran un taller sobre violencia de género. Les dijeron que sí, que no tenían otra cosa que hacer. Así que no los volverán a contratar más.

Es lógico. La culpa es de los sevillanos, que no se han enterado de que la organización del festival ha creado “espacios de reflexión, revisión y deconstrucción interna, a fin de corroborar el posicionamiento del festival y cuestionarnos actitudes aprendidas cómplices con la cisheteronormativitad”. No me he fumado nada raro; esto lo dice el protocolo contra agresiones machistas que ha creado este festival que dirige Gabriel Parra.

Ese documento define ‘agresión machista’ como, ojito, “Comentarios ofensivos y / o degradantes o piropos indeseados... que tienen por objetivo ridiculizar a una persona o grupo”. Incluso a un grupo de tíos.

Vamos a ver, Gabriel. Puedes hacer con tu festival lo que te venga en gana: faltaría más. Pero censurar a un grupo de música al que has invitado -por tanto, lo conoces- porque a UNA asistente le hiere su sensibilidad y porque se niegue a hacer un curso para que aprendan a hacer otras letras… no parece razonable. Pero es que resulta muy cínica esta exigencia cuando en la web de tu festival aseguras que se trata de un punto de encuentro de “personas críticas que no están de acuerdo con muchas de las direcciones que ha tomado la sociedad actual”.

Así que, por ir de crítico con la sociedad y vetar a un grupo porque su crítica no te mola, después de obligarle a que haga un curso para que renuncie a hacer esa crítica, el director del Festival de música Biortime, Gabriel Parras, se lleva un …¡Zas! ¡En toda la boca!