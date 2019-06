Francisco Serrano (Vox) se lleva un 'Zas' por llamar "sexo gratis" a una violación

Este miércoles en 'La Linterna' de Ángel Expósito, el periodista y colaborador del programa, Julio César Herrero, ha propinado un '¡ZAS, en toda la boca!' al líder de Vox en Andalucía, Francisco Serrano. “Él es jurista. De hecho fue juez, así que sabe de qué habla… Cuando se pronuncia sobre leyes; otra cosa es cuando abre la boca para ir más allá de la ley” le atiza Herrero. El fin de semana, con motivo de la sentencia del Supremo sobre La Manada dijo en Twitter que estaba “cargada de condicionantes mediáticos y políticos”. Y como en esa red uno no puede escribir todo lo que quiere, se pasó a Facebook, que “ahí rajas lo que te apetece”. Dijo que era una “sentencia dictada por la turba feminista supremacista”.

Pero como “descalificar y hacer juicios de intenciones no le parecía suficiente” continuó la deposición y afirmó, entre otras lindezas, estas tres: la primera: que la sentencia "es un torpedo directo contra la heterosexualidad, contra las relaciones libres entre hombres y mujeres”. La segunda: que, en el futuro, “si una mujer dice sí pero en cualquier momento posterior dice no el denunciado será condenado a prisión por violación”. E incluso da un ejemplo, porque él de esto sabe. Dice: “Hasta un gatillazo o no haber estado a la altura de lo esperado por la mujer, podría terminar con el impotente en prisión". Y la tercera: a partir de ahora “la relación más segura entre un hombre y una mujer, será únicamente a través de la prostitución. Desde ahora, la diferencia entre tener sexo gratis y pagando, es que gratis te puede salir más caro”.

“Vamos a ver… Francisco. Uno podrá estar de acuerdo o no con una sentencia. Siendo juez, deberías tener criterios sólidos, y legalmente fundados, para cuestionar la decisión de un tribunal. Yo no sé si estas arcadas es lo que llamáis hablar “sin complejos”. Pero mira: asegurar que lo ocurrido fue una decisión libre no va en sintonía ni con la sentencia del supremo ni con la del tribunal superior de justicia de Navarra. Igual fue ‘libre’ en tu mundo” le recrimina Julio César Herrero.

“Otra cosa. Lo del gatillazo, paso de comentarlo. Y lo de que a partir de ahora la diferencia entre tener sexo gratis y pagando es que gratis te puede salir más caro… no tengo claro si estás promoviendo la prostitución. Lo que parece evidente es que para ti, el abuso o la violación es, sencillamente, “tener sexto gratis”. Se puede ser políticamente correcto y, a la vez, decente y presentable. Piénsalo. Verás como se puede”.

Así que, por “afirmar que un abuso o una violación es “tener sexo gratis'”, diputado de Vox y portavoz en el parlamento de Andalucía, Francisco Serrano, se lleva un … ¡Zas! ¡En toda la boca!