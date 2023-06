La fiscal jefa de Antidroga apunta al abuso de una sustancia entre los jóvenes: "Me preocupa su banalización"

L a droga en España mueve cada año cerca de 6 mil millones de euros. COPE ha analizado la situación del narcotráfico y el trabajo que se realiza para luchar contras las mafias de la droga.

Aunque se hable más de las operaciones de gran escala, la lucha contra el narcotráfico es constante. Según Interior, el 91% de los 4.698 golpes policiales realizados en el año 2022 han estado relacionados contra organizaciones dedicadas al narcotráfico y el contrabando.

Para hablar sobre la situación del narcotráfico en nuestro país ha estado en La Linterna Rosa Ana Morán, fiscal jefa Antidroga. Tras 36 años de carrera, es la primera mujer en acceder a este cargo.

COPE conoce la Fiscalía Anidroga de la mano de su responsable

Según la memoria de la Fiscalía General del Estado, el ministerio público impulsó en 2021 más de 20 mil procedimientos por narcotráfico, un 4,47% más que el año anterior. La responsable de Antidroga en España explica por qué están creciendo este tipo de delitos: “Lo importante es el crecimiento en las grandes investigaciones contra las organizaciones internacionales importantes. No se trata de perseguir al pequeño explotado por el tráfico de drogas -que en muchos casos es víctima- sino que nuestra estrategia es focalizarnos en el gran traficante”. Entre las drogas que más se incautan y se consiguen interceptar en España se encuentran el cannabis, el hachís y la cocaína.

Dos de cada diez estudiantes de 14 a 18 años han consumido cannabis. Los golpes policiales para luchar contra el tráfico de esta droga son cada año más numerosos. La Operación Jardines en la que La Guardia Civil incautó, en la 'Operación Jardines', el mayor alijo de marihuana descubierto en nuestro país. La organización desmantelada tenía más de 32 toneladas de cogollos de esta droga y estaba almacenaba en Toledo, Ciudad Real, Valencia y Asturias.

Rosa Ana explica qué está pasando para que nos convirtamos en el mayor productor de cannabis de toda Europa: “Las circunstancias geográficas de España favorecen su cultivo, es una planta que crece muy fácil tanto en grandes extensiones fuera como en interiores”. Además, advierte la fiscal, se ha creado alrededor de esta droga “una sensación de banalización de que esto no es grave. Ahora no tiene tan mala fama y algunos lo venden como si fuera beneficioso”.

"Gran parte de las urgencias de salud mental se derivan del uso del cannabis"



Hay tiendas que de manera legal venden CBD, una sustancia presente en el cannabis y que no posee efectos psicoactivos. ¿Está provocando que España tenga más interés en esta droga?: “Esto produce confusión porque el CBD no es una sustancia fiscalizada y no es tóxica. Hay cierta confusión pensando que es cannabis porque procede del cannabis”. La fiscal jefa Antidroga detalla que el cannabis es una planta que posee un componente tóxico adictivo que es el THC. La manipulación genética ha conseguido crear plantas más resistentes y, sobre todo, con una mayor concentración de THC.

Rosa Ana Morán conoce, de primera mano, las consecuencias del consumo de esta droga: “Estoy preocupada por la banalización que produce una facilidad de acceso, sobre todo a la gente joven. Gran parte de las urgencias de salud mental se derivan del uso del cannabis”.

Sobre el trabajo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que investigan, persiguen y desmantelan muchas de estas organizaciones, la fiscal Antidroga destaca su “respeto y orgullo” hacia ellos, además de resaltar el trabajo de los fiscales en Cádiz.