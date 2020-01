Vídeo

Ángel Expósito, en su comentario personal de hoy, examina el ambiente político actual desencadenado por los acuerdos que traerá consigo el nuevo Gobierno de Sánchez.

El locutor de Cadena COPE, descontento con lo que está ocurriendo, comienza su opinión diciendo: "El comunicado conjunto PSOE-PSC y Esquerra Republicana que han aprobado por mayoría, más que absoluta, los de ERC y el Comité correspondiente del PSOE tiene un montón de puntos, desde los que dudar, cuanto menos. Pero hay uno que, sinceramente, pone la piel de gallina: Las medidas en las que se materialicen los acuerdos, serán sometidas, en su caso, a validación democrática por medio de consulta a la ciudadanía de Cataluña".

"Ojo, dice José Luis Ábalos que, claro, si afecta solo a Cataluña, tienen que votar los catalanes... ¡Já! ¿Cuál es el problema? El problema es que, si afecta a Cataluña como territorio, Cataluña forma parte de España y nos afecta a todos los españoles, lo entiende hasta Ábalos. Por lo tanto, es una escusa absolutamente burda, barata o, peor aún, es una mentira", añade Expósito.

Sin embargo, no se queda ahí, y lanza la siguiente cuestión: "¿Cómo puede ser que hablando, no de la gobernabilidad de España, que hablando de la unidad, el futuro, el territorio de la nación, solo pueda votar una parte sobre no sé qué futuro, sobre no sé qué marco jurídico para no decir la Constitución?"

Y, para finalizar, señala: "Es inconcebible, es un oxímoron, es absurdo y, lo que es peor, es mentira. O votamos todos o no vota nadie. Eso es legalizar lo ilegal. Lo debería entender hasta Ábalos".