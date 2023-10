Expósito advierte de quién puede cansarse antes en la guerra de Ucrania: "Conozco ese pueblo"

Volodomir Zelenski ha llegado esta mañana a Granada, a la cumbre europea, una cumbre en la que se va a hablar de ampliación, de inmigración, de la guerra, obviamente, y ha sido sin duda el gran protagonista de la parafernalia y de la reuniones y del espectáculo en la Alhambra. Ahora mismo se celebra la cena oficial, todo completamente tapado, como es lógico, por la presencia de Zelenski.

“Salvar la unidad de Europa y no solo estoy hablando de los países de la Unión Europea, sino de toda Europa. Es el mayor reto que tenemos porque Rusia atacará con desinformación, con fakes, etc”. La clave, la clave es que esta guerra no es una guerra de Rusia intentando invadir Ucrania o de Ucrania intentando defenderse, no, la clave es que es una guerra de Putin contra el mundo occidental. Putin, esa mezcla de zar y Stalin, contra nuestro mundo.

Lo sorprendentes que hay muchísima gente y muchos políticos en esta parte del mundo que no quieren verlo. Lo último, otro ataque terrorista bestial de un misil ruso contra un mercado un incluso con algún bar en Jarkov. 51 muertos, todos civiles, hay niños también.

Asistimos a un proceso relativamente lógico para los expertos de cansancio de la guerra es un cansancio de, imagínate cómo estaba el ucranianos, es un cansancio de soltar dinero, de ver que lo avanzan, de ver que el contraataque ucraniano no ha sido tal, de ver que los rusos tampoco terminan, por suerte... De ver que que todo sigue igual y dentro de nada cumpliremos dos años. Pero a mí me da que es un cansancio entre el cinismo y la negación del horror. Cinismo porque no queremos verlo y negar la negación del horror por cobardía. Pero, ¿quién se va a cansar antes? ¿Rusia y los rusos? Lo dudo. Cuando un dictador, que es lo que es Putin, tiene a su gente machacada y el que se pone tonto lo tira por la ventana, allí no se atreve nadie a moverse. ¿Se pueden casar a los ucranianos y los socios de los ucranianos entre los que estamos nosotros? Los ucranianos lo dudo. Yo conozco ese pueblo estoy allí ya varias veces y es un potencial el orgullo de esa gente para nosotros inimaginable. ¿Que se canse de Estados Unidos y la opinión pública europea? Eso sería mucho más preocupante, no sé, para mí sea cual fuere el final de esta guerra, más allá de que se negocie una región, una parte, lo que me parece clarísimo es que Putin no puede ganar.

Si gana Putin que se prepare en la frontera Este de los países bálticos. Que se prepare la frontera Escandinavia. Que se prepare la frontera del antiguo Europa del Este. Preparémonos todos. Porque nuestra frontera ya no son los Pirineos ni es el Mediterráneo, más allá de las Baleares, no, no, no, no. Nuestra frontera Este es Polonia es Lituania, es Letonia, es Estonia, es Finlandia.

Hoy Varsovia, desde la segunda guerra mundial, va a instalar por primera vez defensas antiaéreas en la capital de Polonia. ¡Cómo estará el patio! Por cierto, mi posdata: me pregunto cuántos de los socios del gobierno tan comunistas ellas aunque se pinte así, cuántos de estos que colaboraron con los rusos y viceversa para el procés, cuántos nuevos progresistas de su perilla izquierda como los de Batasuna, cuántos de estos se llena de vida Moscú si lo sueltas en la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur, ¿para qué lado tiran? Si lo sueltas en la frontera de los bálticos que van hacia Lituania o hacia Rusia si los sueltas en la frontera norte de Ucrania que tiran hacia Bielorrusia o hacia Kiev. Lo dicho, cansancio de la guerra entre el cinismo y el horror fíjate y lo que es peor, entre cinismo y la cobardía.