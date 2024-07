Expósito vaticina la estrategia que seguirá Sánchez tras ser citado como testigo: "Le da igual su mujer"

A dia de hoy, la situación política en España no es la mejor. Pedro Sánchez y su esposa, Begoña Gómez, siguen siendo los protagonistas de una historia sin fin. Pero no solo la política española se tambalea, sino también la estadounidense, donde su presidente, Joe Biden, dijo el pasado fin de semana que renunciaba a presentarse a las próximas elecciones electorales en Estados Unidos. Un país que ahora se divide en partidarios republicanos de Donald Trump o la que parece situarse como la mejor opción de los demócratas, Kamala Harris.





"No me atrevo a decir lo que va a hacer este tío"

Hoy en La Linterna, Rubén Corral ha hablado junto a Ángel Expósito sobre estas situaciones políticas tanto a nivel nacional como internacional, haciendo principal hincapié en Pedro Sánchez y Joe Biden. En primer lugar, Pedro Sánchez ha sido citado por el juez Juan Carlos Peinado, el magistrado que investiga a Begoña, para declarar el 30 de julio. Ángel Expósito lo tiene claro y ve lógico que el presidente del gobierno vaya a declarar ante la investigación que hay contra su mujer: "El juez ha hecho lo que tiene que hacer, ha llamado a declarar a la persona que ha hablado con la otra persona imputada, por lo que al existir ese vínculo, tiene que ser llamado para declarar. Punto y final".





Pero, ¿va a declarar Pedro Sánchez? Como bien dice Expósito, Pedro Sánchez es Pedro Sánchez. Además, aclara que todo depende de su interés político, personal y partidario, ya que solo quiere el poder y le da igual todo, hasta su mujer. Asimismo, Ángel ve como misión imposible que Sánchez lance una nueva carta a la ciudadanía, carta que ya sería la cuarta, ya que la gente está de vacaciones y no sería muy lógico a estas alturas de la película hacer este periplo otra vez. El día 30 de julio es el día clave y como expresa el Ángel: "no me atrevo a vaticinar nada".





Donald Trump vs Kamala Harris

Al otro lado del charco la película es diferente, pero no tanto. Joe Biden renunció el pasado domingo a presentarse a las próximas elcciones de Estados Unidos. Una renuncia que hace que sus días al frente de la presidencia del país estén contados. Donald Trump en el lado republicano y una futurible rival, Kamala Harris en el bando demócrata, son los principales candidatos para la presidencia estadounidense.

Ángel Expósito cuenta que una fuente le reveló a Rubén Corral hace dos años, que el presidente Joe Biden se retiraría de la carrera presidencial y que, por ende, renunciaba a presentarse a las nuevas elecciones electorales. Acertó. "Escenario patético, de pena y en lo político me parece correcto". Como reitera en varias ocasiones Expósito, "es un país de locos" y tendremos que esperar hasta el último momento para ver cual es el desenlace de otra historia, que si tiene fin.