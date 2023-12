Expósito recuerda qué le confesó Concha Velasco que le gustaría dejar de 'testamento' a sus hijos

El director de La Linterna, Ángel Expósito, recordaba este lunes la entrevista que le realizó hace años a la actriz española Concha Velasco, que falleció el pasado sábado a los 84 años. Una entrevista que tuvo lugar cuando el periodista presentaba el programa La Tarde y en la que la artista vallisoletana le confesaba qué le gustaría dejar de 'testamento' a sus hijos.

Un encuentro radiofónico que, desvela Expósito, hizo posible un compañero de la cadena COPE y del que, asegura años después, le impresiona un aspecto de la intérprete. Además, ha viajado aún más en el tiempo para rememorar la primera vez que vio a Velasco en persona, cuando el comunicador apenas era un becario, y el detalle del físico de la chica ye-ye que le impresionó.

VALLADOLID (ESPAÑA), 02/12/2023.- El ayuntamiento de Valladolid ha puesto a disposición de la ciudadanía un libro de firmas por el fallecimiento de la artista Concha Velasco, fallecida este sábado a los 84 años. El funeral por la actriz será oficiado mañana domingo, en la Catedral de Valladolid, han informado fuentes municipales EFE/ R. García.









El detalle del físico de Concha Velasco que impresionó a Expósito



“Este fin de semana nos hemos enterado de su muerte, vivimos su multitudinario adiós y seguimos recordando su legado, a pesar de polémicas políticas absurdas”, comenzaba el director de La Linterna en una sección especial junto a Rubén Corral de homenaje a la también cantante. “Concha Velasco es y será una de las más grandes y polifacéticas artistas que ah dado España. Por eso queremos aportar nuestro pequeño homenaje, y lo decimos de corazón”.

“La artista más importantes de la segunda mitad del siglo XX en España”, llegaba a apuntar Corral. Así, ambos recordaban la peculiar manera en la que Concha Velasco comenzó la entrevista: “Me alegra conocerte personalmente, te admiro, te leo y te sigo, si no, no hubiera venido. Yo soy una persona lista, mayor, y he evolucionado de acuerdo al país. Puedes preguntarme lo que quieras, que te voy a responder muy bien”. Así, escuchando el audio del momento en la radio, a Expósito le ha llamado la atención un detalle clave: “80 años, pero fíjate qué voz, parece que tenía 35, maravillosa, inolvidable”.

-FOTODELDÍA- MADRID, 02/12/2023.- Vista general de la capilla ardiente de la actriz y cantante Concha Velasco, instalada este sábado en el Teatro de La Latina de Madrid. La artista vallisoletana falleció hoy a los 84 años en el Hospital Puerta de Hierro Majadahonda (Madrid) a consecuencia de "una complicación en su enfermedad". EFE/ Fernando Villar









El 'testamento' de Concha Velasco a sus hijos



Así, desde el programa de COPE han querido recordar también una de las mejores anécdotas que contó Velasco en la entrevista: “'La España siempre en guerra consigo misma' es una frase que le dije a José Tamayo cuando hacía Abelardo y Eloísa. Me dijo que qué me pasaba, por qué lloraba, y le dije que porque había tenido un novio que siempre me hablaba de la guerra del 36 y ahora uno de la guerra que viene, y yo lo que quiero es bailar”.

“Es la generación que hizo la Transición, señoras como ella”, valoraba Expósito, que recordaba el personaje que interpretó tanto en cine como televisión: Santa Teresa de Jesús, un papel que quería dejar de testamento a sus hijos: “Si tengo que dejar testamento a mis hijos, quiero que se acuerden de mí como persona. Pero que soy actriz, y siempre he dicho que les dejaría Santa Teresa, porque era un magnífico trabajo”.









Además, Expósito confesaba que aquella entrevista “vino con Luis Del Val, que era su guionista en televisión”. “Del Val hizo de celestina en un momento en el que ya iba anunciando su adiós”, añadía. Incluso recordaba el periodista que la primera vez que conoció a la actriz fue muchos años antes de esa entrevista: “La primera vez que la entrevisté era un becario de EruopaPress, me impactó tanto en el Teatro Calderón y, ¿sabes lo que me impresionó? Las piernas, de bailarina total, qué señora”.