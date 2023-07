Expósito: "Hay una campaña en redes, perfectamente organizada, para acusar a PP y Vox de censura tras el 28M"

Lo del mundo de la cultura, entre comillas, en la campaña electoral. La verdad es que es de traca. Lo último, o lo penúltimo, es una campaña en redes, perfectamente organizada, acusando al PP y a Vox, tras las elecciones municipales de censura, control, limitaciones, cortes, cierres, de fascistas... Una campaña en la que hablan y promueven desde Gutiérrez Caba hasta los Bardem, pasando por Anabel Alonso, por Almodóvar... Por cierto, alguien podría decir a Almodóvar que empieza a resultar un poquito patético. En la que ponen a caldo por la desprogramación, al parecer, de obras sobre Buzz Lightyear (te lo juro), sobre Santa Teresa, sobre Orlando en Valdemorillo, como si esto fuera el Teatro Real y una obra maestra de McBeth...

Sinceramente, empieza a ser todo un poco surrealista. Ahora resulta que Willy Toledo nos va a dar lecciones de democracia, de cultura, de nivel... Por suerte la literatura, el arte, la educación y la historia, el pensamiento crítico y la libertad es muchísimo más, mucho más, que lo que nos quieren vender lo que antes fue 'La peña de la Ceja', y ahora son, no se sabe, si de Sánchez o de SúperYol. No, el mundo de la cultura, por suerte, no es eso. No es sólo eso, la libertad se les ha olvidado.