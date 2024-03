Expósito escucha en directo la canción de Dani Martín sobre su sobrina y reacciona con una nueva versión

Recientemente, el cantante Dani Martín, ex del Canto del Loco, sorprendió a todos con una canción dedicada en su totalidad a la actriz española Esther Expósito.

Algo que ha creado mucha especulación, ya que la letra parece toda una declaración de intenciones: “Que he visto a Ester Expósito. Que no la conozco en persona y me tiene muy loco”.

“Esther Expósito, por cierto, tu sobrina”

Cabe destacar que, Esther Expósito, es conocida por su papel en 'Élite' y en otras series y películas, pero es que además, comparte apellido con el director de 'La Linterna', Ángel Expósito, porque es su sobrina.

Este viernes, la comunicadora Paloma Serrano ha sorprendido a Expósito con un “pequeño juego”. Ha recordado en antena cómo se llama este nuevo tema de Dani Martín: “Esther Expósito, por cierto, tu sobrina”, a lo que Ángel, entre risas, lo ha afirmado.

Asimismo, el director del programa ha escuchado la versión original del tema de Dani Martín. Pero, Paloma ha decidido dar un giro a los acontecimientos y ha explicado que han pedido a una IA (Inteligencia Artificial) que cambie la letra.

¿Qué dice la versión de la canción de Esther Expósito?

El resultado final es que han creado una canción que homenajea a Ángel Expósito, y que comienza haciendo referencia a su paso por el periódico ABC, y su recorrido por otros medios.

La canción ha hecho que Ángel suelte varias carcajadas, porque entre la letra hay frases como esta “Si hay que darle palos al PP o a los rojos”.

Expósito la ha calificado con un 10 y ha agradecido al “Grupo Risa”, autor de esta loca idea, que se han ayudado de la IA para hacer “esta genialidad”, señalaba Ángel.

Para poder escuchar el tema de “Ángel Expósito” entero hay que escuchar al Grupo Risa la madrugada del sábado al domingo de 1 a 5 horas. “Es divertidísima”, ha asegurado el director.