Expósito no da crédito al escuchar la canción de uno de los ganadores de los Latin Grammy: "¡Venga ya!"

El director de La Linterna, Ángel Expósito, no daba crédito este jueves al escuchar en directo una de las grandes canciones ganadoras de los conocidos Latin Grammy que se han celebrado en Sevilla. Y es que era la primera ocasión en la que los premios de la música latina se trasladaban fuera de las fronteras americanas, y lo ha hecho directamente a la capital andaluza con gran expectación.

Por eso, una de las redactoras de la programa aprovechaba el resumen final de La Linterna del jueves para avanzar el primero de muchos galardonados. Eso sí, ni ella ni los oyentes esperaba la reacción del comunicador de COPE al escuchar el tema (seguramente por primera vez) en directo. Y es que Expósito no daba crédito a que esa canción hubiera sido galardonada.

Los presentadores de la gala Roselyn Sánchez, Sebastián Yatra, Danna Paola y Paz Vega durante la gala de entrega de los Latin Grammy 2023, en el Palacio de Congresos de Sevilla, a 16 de noviembre de 2023, en Sevilla, Andalucía (España).









La reacción de Expósito a los premios Grammy



“Los Latin Grammy se han celebrado en Sevilla, los primeros fuera de Estados Unidos”, comentaba Silvia Martínez, redactora de COPE encargada del resumen final con lo mejor de cada día del programa. Así, adelantaba quien había sido, al menos hasta ese momento, el primer gran ganador de la noche en Sevilla: “Uno de los ganadores es el premio que se han llevado Shakira y Karol G con TQG, un tema que ha ganado el galardón a Mejor Interpretación Fusión Urbana”.

SEVILLA, 16/11/2023.- La cantante colombiana Karol G posa con los tres premios conseguidos, , mejor álbum del año, mejor álbum de música urbana y mejor fusión/interpretación urbana, durante la gala anual de los Latin Grammy celebrada este jueves en Sevilla.









En ese momento la canción comenzaba a sonar en director y Ángel Expósito no se mordía la lengua: “Me encantan los premios estos de los Grammy Latino, Mejor Interpretación de Fusión Urbana. Hay como 2.000 premios, luego habrá uno de Mejor Interpretación de Fusión Rural, y así sucesivamente. ¡Venga ya!”, criticaba al principio sobre el título del galardón a TQG, de las colombianas Shakira y Karol G.

Eso sí, no se cortó tampoco el comunicador de COPE a la hora de comentar la calidad musical de la canción: “Escucha esto y dime qué premio se puede llevar esto. Pues imagínate los demás de Fusión Urbana. Se lo han currado...” “Yo sabía que esto, aunque sea muy premiado y Karol G y Shakira sean conocidas te ha traído alternativa”, le respondía la redactora de COPE.

La reacción de Expósito con Bad Bunny



Ya el pasado mes de abril el director de La Linterna se mojaba sobre otro de los artistas del momento: Bad Bunny. Israel Remuiñán destacaba en el último tramo de La Linterna el hecho histórico de la portada de la revista Time: “Nos vamos con una portada histórica, porque es la primera vez que la revista Time dedica una portada completamente en castellano y el protagonista es Bad Bunny, no me mates, pero hombre se lo merece y tiene que sonar este 'Ojitos Lindos'”, comentaba dando paso al exitoso tema de 'Un verano sin ti'.

“Bueno, este no es él, esta es Bomba Estéreo, él canta en el minuto 1, hay que aguantar”, bromeaba el periodista. No obstante, la reacción del director del programa, que respondía con un contundente: “Ya”, dando la orden al técnico de cambiar de canción inmediatamente a 'You Really Got Me' de The Kinks. “Macho, ni cinco segundos”, se quejaba el colaborador. Incluso Ángel Expósito se lanzaba a ponerle un mote al artista puertorriqueño: “¿Se te ha ocurrido a ti sólo lo del Bugs Bunny este? Pues jubílate anda...”.

Eso sí, Remuiñán quería destacar que a otros comunicadores de COPE sí que les gusta el estilo de Bad Bunny: “A Juanma Castaño le encanta el reggaeton y Bad Bunny eh, sí sí, que lo ha dicho muchas veces”. “Seguro...”, replicaba escéptico el director de La Linterna. Además, se atrevía a explicar una efeméride de la música que estaba sonando y que, ahora sí, era de su gusto: “Este fue el último disco de los The Kinks, en 1993, Phobia se llamaba, hace 30 tacos. Tampoco había que currárselo mucho para humillar tu efeméride”, concluye.