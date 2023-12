Antonio Sanabria, profesor de economía, explica qué supone para España el nombramiento de Calviño para el BEI

Nadia Calviño será a partir del 1 de enero la nueva presidenta del Banco Europeo de Inversiones. Primera mujer en ocupar este cargo y también primera española en alcanzarlo. Ha sido la única candidata con el respaldo suficiente, incluido el de Francia y Alemania, y estará al frente de este organismo los próximos seis años, además de que su sueldo será de 370 mil euros a año.

El director de La Linterna, Ángel Expósito, respondía a las declaraciones de la ministra, que destacaba la salud económica española: “Han nombrado a una técnica en la UE, estupendo, pero cuidado cuando saca pecho Calviño sobre la fortaleza económica española porque, si es por eso, no le nombran ni bedel”, critica el comunicador de COPE.

“Hay que recordarle que en España hay más de 2.700.000 parados oficialmente, más los fijos discontinuos, tenemos un déficit de 21.000.000.000, la deuda es insoportable y ha caído la producción industrial y la creación de empresas”.





Qué supone el nombramiento de Calviño para España



Un banco que el año pasado concedió a España financiación por valor del 10.000.000.000 de euros, un crédito destinado a la creación de empleo y el desarrollo de regiones menos avanzadas a través de las pymes. Con 65 años de historia y sede en Luxemburgo, la institución tiene la misión de proporcionar préstamos y avales a proyectos de todos los sectores.

Antonio Sanabria, profesor de economía aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, señala en La Linterna que lo dirija una española no aporta una gran ventaja a nuestro país pero tampoco viene mal: “No hay que pensar que porque vaya a salir Calviño, Dinamarca o España van a tener mejor trato en cuanto a inversiones o financiación”, sentencia. Lo que sí que tiene efecto, explica, es en cuanto a prestigio y “colocar a altos funcionarios en puestos claves de la UE es importante, es un plus en cuanto a proyección en la Unión”.





Recuerda La Linterna que el BEI en los próximos años va a tener un papel clave canalizando la transición verde y la reconstrucción de Ucrania. Con el paso de los años ha ido ganando peso y ha financiado a empresas tras la crisis del 2008 y también el apoyo al desarrollo de vacunas durante la pandemia.





Expósito y el sustituto de Calviño



Hasta ahora Nadia Calviño era ministra de Economía y vicepresidenta primera del Gobierno, ella ha dicho que estará centrada en estos cargos hasta el último minuto pero el caso es que Sánchez tiene que elegir al sustituto. Le preguntaron al presidente hace unos días y dijo que tenía un nombre claro, pero que no lo iba a decir de momento. Por su parte, Ángel Expósito matizaba que, más allá de los nombres que suenan como José Luis Escrivá o Manuel de la Rocha, “quien llegue será el siguiente en pegarse todos los martes con Yolanda Díaz en el Consejo de Ministros”.









Precisamente la líder de Suma, con la que ha tenido varios choques, ha reaccionado al nombramiento de Calviño, dándole la enhorabuenaporque, dice, el BEI es una institución fundamental para seguir impulsando el desarrollo económico y social.: “Qué falsa, no se soportan”, comentaba el director de La Linterna.