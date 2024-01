Expósito alucina al escuchar una canción sobre un miembro de la Familia Real y confiesa que va a enviársela

Elvis Presley volverá a la vida gracias a la inteligencia artificial. Será en un espectáculo en Londres, en noviembre, con hologramas a tamaño real realizados a partir de recopilaciones de miles de fotografías y vídeos del artista. Esta noticia ha sido motivo para que Jon Uriarte mostrara en La Linterna intérpretes y canciones que merecerían una segunda oportunidad como la que tendrá 'El Rey del Rock and Roll'.

Una canción dedicada a un miembro de la Familia Real desata la risa de Expósito

“Hay canciones que deberían ser inmortales gracias a la IA”, recordaba el periodista de La Linterna antes de desvelar un tema “de un tal Rafael Delgado” dedicado a un miembro de la Familia Real. Ángel Expósito, al escucharlo, no puede contener las carcajadas. “¿De dónde has sacado esto?”, se preguntaba mientras le solicitaba a Uriarte mandarle el audio para poder enviárselo al protagonista: “Se lo voy a mandar, que tengo el contacto”. Reproduce el audio para descubrir cuál es la persona a la que va dedicado este tema:

Audio





Comenzaban la sección con un personaje fallecido en 2012 y que “la inteligencia artificial debería resucitar”. Jon Uriarte, antes de desvelar el tema seleccionado, destacaba el talento del cantante en cuestión: “Nadie ha logrado un éxito, como él, sin decir nada”. Ángel Expósito no podía contener la risa al escuchar el 'Trololo Song' de Eduard Khil.





En el mismo género se podría encajar a María Figueroa, una niña que seguramente recuerdes por sus pompones en la cabeza y su aparición en televisión insistiendo en cuáles no eran sus nombres. “No me llamo Luisa, porque nunca tengo prisa” o “no me llamo Paola, porque nunca juego sola”, son algunas de las frases de esta popular canción que Uriarte desearía que rescatara la IA.





Otro de los personajes que sugieren “resucitar” con la inteligencia artificial es Antonio García Solomando “El Pelos”, un artista de rumba de finales de los 70 que actuaba con su grupo 'Los Marus'. En esta lista no solo hay solistas, también hay dúos como el de Pancho y Javi, el proyecto musical que nació tras 'Verano Azul'. ¿A qué artistas o canciones traerías tú al presente?