Ester Expósito: “La historia es muy compleja, pero hay un cariño mutuo entre mexicanos y españoles”

El director de La Linterna, Ángel Expósito, entrevistaba por segunda vez este lunes a su sobrina, la famosa actriz Ester Expósito, desde México, donde el periodista presenta el programa y la intérprete está rodando la segunda temporada de 'Bandidos', una serie de Netflix.

“Así lo pueden ver primos chiquititos que tengo, que no podían ver nada mío”, celebra Ester, que la última vez que pasó por los micrófonos del programa fue para presentar la película 'Venus', una cinta de terror junto al director catalán Jaume Balagueró. Así, asegura ahora la actriz que le “hacía falta hacer algo más ligero para desengrasar los proyectos que estaba haciendo”.

Sobre la serie, que ya ha estrenado Netflix la primera temporada en la plataforma de streaming, Expósito asegura que “tiene gran parte historia, pero de una forma muy dinámica”. “El protagonista está siempre hablando de los tesoros mayas, y de una forma muy dinámica, sin cansar y con comedia. Aprovecha toda la riqueza de la cultura mexicana y la cultura maya y puede ser una fuente de información para el que no la conociese hasta ahora”, explica a su tío, con el que ha coincidido por casualidad en el país azteca.

“Hay cariño mutuo entre mexicanos y españoles”

Asegura sentirse “muy feliz” con sus compañeros de rodaje y el equipo de producción de la película, todos mexicanos. “Somos primos hermanos y se nota. Aquí la gente en México me recibe siempre muy bien y con mucho cariño”. Así, preguntada por su tío por la tensa relación, en algunos casos fomentada por la política, entre españoles y mexicanos, la actriz subraya que es buena “a pesar de todo”.

“A mí me parece precioso que, a pesar de todo y la historia es muy compleja, pero a pesar de todo hay un cariño mutuo de los mexicanos a los españoles y viceversa. Siento que somos dos culturas que tienen mucho que ver, que han crecido mucho juntas y que juntos somos más fuertes”, concluye.





¿Los premios miden el éxito?

Y es que la nueva serie que estrena Ester Expósito está siendo una sensación en los mercados internacionales, y puede que haya una tercera temporada de 'Bandidos'. “Es la segunda serie más vista de Netflix en todo el mundo. En Alemania en el 3, en Rumanía en el 1, en Brasil el 2... La gente la está acogiendo con mucho cariño y la gente que me sigue echaba en falta algo divertido”, destaca Ester a su tío Ángel.

“Las plataformas han abierto una puerta al sector internacional que nos da muchas oportunidades a los actores, que se nos vea en otras partes del mundo”, celebra la actriz, que niega que el éxito esté relacionado con los premios. “El éxito depende de cómo lo midas, si para ti son premios te vas a ceñir en eso, pero ahora se ve que un proyecto puede tener un montón de seguidores, que lo vean en millones de casas y no tenga ningún premio, y da igual. Pero ojalá no perdamos la cosa de ir al cine”.





Los orígenes de Ester Expósito en la interpretación

Uno de los detalles de su vida, que ha recordado la actriz con su tío, son sus orígenes en el mundo de la interpretación, antes de convertirse en una estrella gracias a la serie 'Élite'. “Empecé haciendo teatro en el colegio porque mis padres no me dejaban tener representante, de adolescente me metí en una compañía de teatro que tenía el profesor de Lengua. Fueron muchos años haciendo teatro, competimos, ganamos premios en la Comunidad de Madrid...”

Así, reconoce que le gustaría en algún momento cambiar de la televisión y el cine al teatro, pero todavía no se ve preparada. “El teatro le tengo ganas y lo tengo pendiente, porque no lo he explorado mucho. Lo que pasa es que impone y es una responsabilidad, porque al final es estar haciendo lo mismo una y otra vez durante muchos días, y eso pesa, aunque es maravilloso en muchos sentidos”.

Así, compara las diferencias entre hacer cine y televisión. “Es más fácil, aunque cada cosa tiene lo suyo. La serie va más deprisa y en el cine hay más pausa y tiempo, a lo mejor hay menos secuencias por día, y la pantalla grande tiene ese elemento romántico”, concluye.