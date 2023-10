Este es el ranking de las ciudades con mejor agua del grifo de España: Madrid no está donde esperas

¿En tu casa se bebe agua del grifo o embotellada? Este es uno de los temas que divide a la sociedad. Hay muchas familias que tienen por costumbre beber siempre agua embotellada, otras que, cuando tienen sed, cogen un vaso y lo llenan directamente del grifo e, incluso, hay una tercera forma de hacerlo y es llenando de agua del grifo una jarra con filtro y dejarla en la nevera. Esta es la opción más utilizada en aquellas ciudades donde el agua del grifo no es muy buena, y no se tiene por costumbre comprar botellas de agua mineral.

¿Y cuáles son las ciudades que tienen mejor agua del grifo? Juan Fernández-Mirandaconfiesa en La Linterna que “se me acaba de caer un mito”. Como a muchos, el jefe de Nacional de ABC cuenta que lleva “toda la vida escuchando que el agua de Madrid es la más rica de España, o al menos de las más ricas. ¿Quién no ha escuchado a un madrileño decirle a un primo que viene de la costa “aquí no hace falta agua embotellada, aquí bebemos directamente del grifo”?”, se pregunta.

Juan explica que, según un estudio de la OCU, hay cuatro ciudades españolas que tiene mejor agua: Burgos, Vigo, San Sebastián y Las Palmas. Es verdad que Madrid es la quinta, seguida de Granada y de León. “Ya sabíamos que aquello que nos enseñaban en el colegio de que el agua es incolora, inodora e insípida es una cosa de laboratorio, porque la que sabe del grifo puede ser más blanda o más dura e, incluso, más o menos sabrosa. Todo en función de su composición”, confiesa, pero lo que no imaginaba “es que llegaría un momento en el que la última moda en los restaurantes sería ofrecer una carta de aguas. Es más, la última tendencia en los locales de gama alta es tener un sumiller de aguas, es un síntoma de distinción, aunque para ir a cenar a algunos sitios, uno va a necesitar un par de posgrados”.

El jefe de Nacional de ABC concluye haciendo una reflexión sobre el tema con la que muchos podrán sentirse identificados: “Entre lo sublime y lo ridículo solo hay un paso, pero quién soy yo para juzgar los avances de la civilización, si en la vida he conocido pocos placeres mejores que saciar la sed bebiendo directamente del grifo”.

Las mejores y peores aguas del grifo en España

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomienda como mejor opción beber agua del grifo, aunque muchos consumidores optan por el agua embotellada debido al sabor desagradable del agua corriente de sus ciudades. Pero, ¿qué ciudad de España tiene la mejor agua del grifo?

La OCU ha realizado una lista basándose en la dureza del agua que depende del contenido en sales de cal y magnesio que estén presentes en el agua. A mayor dureza, peor sabor, por lo que en estas zonas, lo más normal es consumir agua mineral de mineralización débil o muy débil.

La lista de ciudades según la dureza de su agua corriente

Agua blanda : A Coruña, Pontevedra, León, Valladolid, Burgos, Vizcaya, Guipúzcoa, Madrid, Badajoz, Alicante, Tenerife y Gran Canaria.

: A Coruña, Pontevedra, León, Valladolid, Burgos, Vizcaya, Guipúzcoa, Madrid, Badajoz, Alicante, Tenerife y Gran Canaria. Agua poco dura : Asturias, Navarra, La Rioja, Girona, Barcelona, Ciudad Real, Sevilla, Cádiz y Granada.

: Asturias, Navarra, La Rioja, Girona, Barcelona, Ciudad Real, Sevilla, Cádiz y Granada. Agua dura : Tarragona, Mallorca, Murcia, Albacete y Jaén.

: Tarragona, Mallorca, Murcia, Albacete y Jaén. Agua muy dura: Zaragoza, Teruel, Valencia y Almería.

Como conclusión, la OCU recuerda que el agua del grifo, además de ser una opción más económica, también es la más sostenible: "El precio medio del agua mineral envasada es de 0,21 euros por litro. Si se consumen a diario, unos dos litros al día, puedes pagar unos 150 euros al año, mientras que el agua del grifo te supone un gasto de poco más de 1 euro al año. Y a eso hay que sumar otro coste: el del impacto del agua embotellada sobre el medio ambiente, por lo que el impacto sobre el medio ambiente es al menos 100 veces superior que si bebes agua del grifo".