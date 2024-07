La doctora González desvela si los tapones para los oídos son realmente útiles para combatir la otitis

Ya metidos de lleno en el verano, las piscinas y las playas se llenan de todo tipo de bañistas que pasan mucho más tiempo en el agua que fuera de ella. Algo tan simple como utilizar al agua para combatir el calor puede ser a veces un caldo de cultivo perfecto para que se produzcan infecciones, como la otitis externa aguda o también llamada 'otitis del bañista´. EL 84% de las otitis externas que se producen en verano se contagian en las playas y piscinas a través de bacterías u hongos, donde la conmbinación de agua y calor favorece a su propagación.





Esta infección no solo se propaga por la mala calidad del agua, sino que también es recurrente que las propias bacterias que se encuentran en el oído estén esperando a que se den las condiciones idóneas para su desarrollo. Aunque también es verdad que cualquier baño puede motivar a la aparición de la otitis, dando igual la calidad del agua en la que uno se encuentre. Por ello, es muy frecuente que durante estas fechas estivales, haya mucha gente que acuda a la consulta para ver como se pueden tratar esta infeción y, en especial, los niños.





¿Cómo combatir la otitis del bañista?

Esta tarde en La Linterna, Ángel Expósito, ha podido hablar con Rocío González, vocal de la Sociedad Española de Otorrinolaringología (SEORL), sobre cómo se produce la otitis y que remedios podemos utilizar para combatirla. La doctora explica que la otitis se provoca por la entrada de restos de agua que se quedan en el conducto auditivo externo, creando un ambiente perfecto para que las bacterias proliferen en toda esa humedad.

El saltito a la pata coja y mover la cabeza para ambos lados no son malos remedios para sacarse ese agua que queda en el oído. Además, Rocío explica otros métodos para acometer esta infección, como por ejemplo: secarse bien los oídos después de ducharse, inclinarse de un lado de la cabeza y tirar de la oreja para que salga el agua o también secarse con el secador con el aire tibio, pero está completamente prohíbido el meterse un bastoncillo o cualquier otro utensilio para sacarse ese agua restante del oído. Todas las personas somos propensas a coger este tipo de infección, pero los niños en particular tienden a pillar esto con más facilidad, ya que, no solo tienen el conducto auditivo más estrecho, sino que también pasan más tiempo en contacto con el agua.





Otitis externa aguda y otitis media

También, la doctora Rocío recalca en la importancia de distinguir entre la otitis externa y la otitis media. La otitis media es la típica de los catarros y normalmente se trata con antibióticos por boca, pero es entre comillas más sencilla. Además, puede causar un dolor intenso en el oído y fiebre. Por otro lado, la otitis externa aguda, que es de a que hemos hablado, afecta al canal auditivo y produce un fuerte dolor al tirar del lóbulo de la oreja y secrección en el oído.

¿Los míticos tapones para los oídos son recomendables o no? La vocal apuntala que los tapones son recomendables sobre todo si las otitis suceden de una forma reiterada, es decir, que cada vez que me baño tengo una otitis externa, ahí, si se recomendarían, si no y no hemos tenido ninguna otitis y no hemos tenido ningún problema, no sería necesario. Hay casos especiales, como por ejemplo en los oídos de los niños operados que recomiendan poner los tapones de forma temporal o en algunas cirugías que necesitan tapones, es decir, que no van a poder permitir que entre el agua nunca y, en esos casos, también se recomiendan los tapones hechos a medida.