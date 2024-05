La doctora García Moreno desvela el pensamiento que impide que se refuerce el autoestima: "Dañino"

La falta de seguridad en uno mismo, no expresarse por temor a ser rechazo, pensar que nuestra opinión no tiene el mismo valor que las del resto o incluso sentir que no nos merecemos situaciones positivas, son algunos comportamientos que indican que no adoptamos una actitud positiva ante la vida. Una situación que en nada nos beneficia porque, como insisten los profesionales, la ausencia del pensamiento positivo nos impide vivir sanos y felices.

Cristina, es una joven que contaba este martes en La Linterna que no puede evitar desconfiar de la gente que le rodea, y es que su inseguridad la lleva a "regresar a casa", el lugar en el que se encuentra segura. Por su parte Paola, que tiene todo a su favor, como el trabajo o los amigos, hay algo le impide disfrutar.









En el caso de María reconoce que es una persona de carácter negativo, que tiene identificados los cambios que debería emprender. Y un primer paso sería recuperar la autoestima y adoptar una actitud positiva de la vida. Pero, ¿cómo evitamos las conversaciones negativas? ¿Cómo aprendo a compartir los malos momentos, a intercambiar emociones?





En qué se traduce una actitud positivo



La neuropsicóloga Aurora García Moreno explica en La Linterna que una actitud positiva mejora la calidad de vida, “porque ayuda a mejorar el estado de ánimo, la persona va a tener más predisposición para expresar emociones y para una escucha proactiva”. Además, asegura que esa mentalidad positiva también reduce el estrés y aumenta el auto control personal, “además de la confianza”.

Y es que, asegura la neuropsicóloga, tanto las conductas como las actitudes pueden moldearse con el paso de los años. "Las personas, a la medida que van madurando, empiezan a crearse opiniones sobre situaciones o personas de acorde a las experiencias", explica García Moreno. Porque, aclara, cuantas más experiencias, "tenemos más conocimientos que nos permite adaptar las actitudes anteriores a una identidad que se está creando como personas".





El pensamiento “dañino” para el autoestima



Concretamente hablando sobre el autoestima, la neuropsicóloga explica en COPE que hay factores internos y externos que influyen. Respecto a los internos, está "creer en nuestras capacidades y, sobre todo, la motivación". "Factores externos como las experiencias vividas, que moldean nuestra perspectiva hacia la vida y cómo responder emocionalmente y a nivel cognitivo".









En ese momento, García Moreno señala al pensamiento negativo que puede echarlo todo por la borda. “Lo que tenemos que hacer es que la persona adquiera consciencia de sus fortalezas y debilidades, y a cambiar ese diálogo interno tan dañino, a veces somos nosotros los que creamos un contexto que anticipamos y vamos haciendo en función de él, pero que no es real”, advierte. “Si yo creo un escenario de que algo no lo voy a hacer bien y de que alguien no me va a querer”, explica la psicóloga,, partimos de un escenario negativo.