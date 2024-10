Diego Garrocho: "Ser conservador es preferir lo familiar a lo desconocido, pero sin una vivienda no hay nada familiar que preferir"

¿Qué es ser conservador? Vamos a partir de lo que parece una anécdota.

Este fin de semana se celebró en Madrid una manifestación en la que miles de jóvenes, y no tan jóvenes, clamaron por el derecho a una vivienda. Se ha insistido mucho en el hecho ciertamente sonrojante de que miembros del gobierno se manifestaran en contra del propio gobierno del que forman parte, lo que constituye una paradoja rayana en lo ridículo.

El oportunismo de algunos, sin embargo, no debe impedirnos reflexionar sobre la inacción de otros y sorprende que ningún político conservador haya comparecido a esa manifestación o que al menos nadie de ese espectro ideológico asuma como prioritaria la causa de la vivienda. Vayamos a responder a la pregunta.

Michael Oakeshott, un filósofo británico que vivió a lo largo del siglo XX, dijo que ser conservador es preferir lo familiar a lo desconocido, lo que se ha probado a lo que no, el hecho al misterio, lo real a lo posible, lo limitado a lo infinito, lo cercano a lo distante, lo suficiente a lo superabundante, lo conveniente a lo perfecto y la risa presente a la felicidad utópica. La definición no es perfecta, pero sí parece razonable. El problema es que sin una vivienda es posible que no haya nada familiar que preferir ni ninguna realidad que defender.

Cabría imaginar que cualquier político conservador confía en el establecimiento de unas raíces, en la constitución de unas condiciones materiales desde las que fundar familias y en un arraigo que brinde estabilidad a las biografías. Hay una parte de la derecha en España que lleva décadas renunciando a su propio patrimonio moral y que está permitiendo que determinadas causas sociales las capitalicen otros.

Hay a cada uno con su agenda política y con sus estrategias programáticas, pero si el pacto social se rompe, que nadie se extrañe cuando venga una generación entera que quiera hacerlo saltar todo por los aires. Para que alguien pueda ser conservador, lo primero que tiene que tener es algo que sea susceptible de ser conservado, así que en política, ser conservador es también trabajar para que otros tengan algo que conservar.